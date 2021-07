«Les Olympiades» : Jacques Audiard explore le désir amoureux chez des trentenaires parisiens

Avec «Les Olympiades», le réalisateur français Jacques Audiard peut espérer remporter la Palme d'or de cette 74e édition du Festival de Cannes. Une comédie romantique qui sortira le 3 novembre au cinéma, et tournée à l'ère du numérique, dans le grand ensemble du 13e arrondissement de Paris.

«Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes... ?». Certains films vous font penser à des chansons… Et ce n'est pas le moindre des mérites de ce nouveau film très attendu de Jacques Audiard («Un prophète», «Dheepan» Palme d'Or 2015) que de nous plonger dans une douce mélancolie d'où jaillit subrepticement, les mélodies et paroles d'une des plus belles chansons du répertoire français...

De nos jours, dans le 13e arrondissement de Paris, un chassé-croisé entre jeunes trentenaires pas vraiment fixés, tisse la toile affective et sentimentale de profils solitaires et multiculturels, en quête de reconnaissance, de stabilité, de réconfort ou plus que tout, de consolation.

Une mise en scène fluide qui sublime les petits riens du quotidien

«Les Olympiades» est avant tout un film sur la solitude. Sur des solitudes qui se conjuguent à l'imparfait d'un quotidien social de prime abord dense et rassurant et dont la frénésie sexuelle débridée (ou parfois plus complexe) ne masque jamais un vide abyssal et douloureux. Presque anxiogène.

«L'enfer c'est les autres», prévenait déjà Sartre. À l'heure des applis et autres rencontres virtuelles, rien n'est plus désespérant vrai. Et «Good-Bye Marylou» de Polnareff nous vient aussi à l'esprit. Dans un somptueux noir et blanc, Jacques Audiard use d'une mise en scène mouvante et fluide, presque chorégraphique, qui sublime les petits riens du quotidien, les gestes, les regards, les hésitations, les désirs, les frustrations, les maladresses, les états d'âmes de ses personnages qu'il filme avec générosité, sans les juger ni les bousculer.

Interprétées par un casting surprenant où l'excellente Noémie Merlant partage la vedette avec des comédiens moins connus et tout aussi brillants (Lucie Zhang, Makita Samba...), les âmes solitaires de ce récit inspiré de trois courtes histoires américaines - et scénarisé avec le concours de Céline Sciamma - incarnent une fragilité, une illusion touchante et de magnifiques fêlures qu'Audiard ne cherche pas à effacer. Par la grâce de sa caméra et du regard qu'il leur porte, il en révèle avant tout la magnifique humanité.