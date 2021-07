«Julie (en 12 chapitres)» : le portrait d'une trentenaire scandinave tendre et drôle

En attendant sa sortie au cinéma le 13 octobre prochain, «Julie (en 12 chapitres)» du Norvégien Joachim Trier a été présenté jeudi soir sur la Croisette. Un magnifique portrait de femme en lice pour la Palme d'or.

Ce que l'on aime au Festival de Cannes, c'est cette façon singulière et agréablement déroutante de passer d'un film glamour le matin à une humble production tchadienne l'après-midi, pour finir en soirée sur une chronique scandinave sociétale...

L'affiche de JULIE (EN 12 CHAPITRES) de #JoachimTrier, présenté aujourd'hui en compétition au @Festival_Cannes #Cannes2021





EN SALLES LE 13 OCTOBRE pic.twitter.com/2cvoI9gGlM — Memento Distribution (@mementodistrib) July 8, 2021

«Julie (en 12 chapitres)» était précisément à la fête jeudi soir, sous les bannières de la Norvège (Joachim Trier étant à la réalisation). Quatre années de la vie d'une trentenaire à Oslo, intelligente, audacieuse et curieuse de tout, hélas irrésolue sur pas mal de sujets. Profession médecin ? Psy ? Photographe ? Enfants ? Pas d'enfants ? Fidèle ? Infidèle ?

Toutes ces questions sinon existentielles du moins interpellantes pour qui tend à se construire une vie heureuse et accomplie, guidée par des choix pertinents. De rencontres fortuites en décisions irrévocables, Julie (formidable Renate Reinsve) se cherche en se donnant le temps d'observer son entourage et ceux de ses proches, de ses amants, des familles avec enfants, sans esquiver ses relations ambiguës avec son propre père.

C'est drôle et tendre, cocasse et cruel. On imagine parfois l'ensemble en série télévisée et on reste admiratif de l'interprétation magistrale des trois comédiens principaux. Une échappée post#MeToo douce-amère, au cœur d'une Terre de grands froids, tempérée par une chaleur humaine généreuse et fragile à la fois.