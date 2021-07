Paris : 10 expos gratuites à découvrir cet été

Alors que la pluie persiste sur la capitale, profitez de cette météo plutôt médiocre pour découvrir de nombreuses expositions parisiennes accessibles gratuitement tout l'été.

«D’or et de lumière» au Sofitel Paris Le Faubourg (8e)

Capture site Sofitel

L’exposition, disponible jusqu’au 15 septembre dans le hall et les vitrines de l’hôtel cinq étoiles Sofitel Paris le Faubourg, rassemble les oeuvres du créateur français Jérôme Blin. Ce Montpelliérain anciennement fleuriste est un autodidacte qui a élaboré ses premières créations avec un matériau issu de son ancienne profession : la colle à chaud. Allez découvrir dans un somptueux cadre des pièces spécialement créées pour l’exposition qui a démarré à l’occasion de la Fashion Week mi-juillet.

Jusqu’au 15 septembre 2021 au Sofitel Paris Le Faubourg, 15, rue Boissy d'Anglas 75008 Paris.

«L’essentiel» dans un ancien tri postal du 10e arrondissement

Capture Instagram l'Essentiel

Situé dans un ancien centre de tri postal de plus de 2.000 m2, l’Essentiel (clin d’oeil au statut de la culture considérée comme non-essentielle durant la première vague de l’épidémie de Covid-19) est une exposition de street art ambitieuse et colorée. Plus de 40 artistes ont dispersé leurs oeuvres dans ce gigantesque espace situé à deux pas de la gare de l’Est. Avant sa réhabilitation à venir, La Poste Immo a contacté l’association Art Azoï pour une résidence d’artistes d’envergure à découvrir jusqu’au 29 août.

Réservation en ligne obligatoire. Jusqu’au 29 août 2021 à l’Essentiel, Square Alban Satragne, 107 ter rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris

«The Parisianer» au Jardin des Plantes (5e)

Capture site Muséum d'histoire naturelle

Bien qu’exposées depuis le 20 mai dernier, les 21 affiches du collectif d’artistes «The Parisianer» sont à aller voir et revoir tout l’été au gré d'une balade au Jardin des Plantes. Des oeuvres poétiques, colorées et captivantes qui reviennent sur l’histoire du Muséum national d’histoire naturelle situé à quelques mètres de l’exposition. The Parisianer est un projet artistique d’ampleur mené par un collectif de 150 artistes cosmopolites. En s’inspirant des célèbres unes du magazine The New Yorker, ils créent les couvertures d'un magazine imaginaire centré autour de l’actualité parisienne.

Jusqu’au 13 octobre 2021 au Jardin des Plantes 75005 Paris

«Il était une fois un confinement» à la Résidence du Pressoir (20e)

Capture Instagram Vincent Fillon

Il y a un peu plus d’un an, la France connaissait son premier confinement, un événement inédit. Dans le quartier populaire de Belleville/Ménilmontant, quatre photographes professionnels et amateurs assignés à résidence ont posé leur regard sur leur environnement quotidien. Aujourd'hui, à travers cette exposition, le collectif souhaite mettre en avant la solidarité qui s’est mise en place durant cette période exceptionnelle. Au travers plus d’une cinquantaine de clichés, quatre artistes présentent leur vision du premier confinement.

Jusqu’au 25 septembre 2021, exposition visible sur les grilles de la résidence du Pressoir rue des Couronnes, rue Julien Lacroix, rue des Maronites et rue du Pressoir

«Amazonia de Sebastiao Salgado» à la galerie Polka (3e)

Capture site galerie Polka

Organisée en marge de la grande exposition de la Philharmonie de Paris, la galerie Polka présente la nouvelle série du photographe Sebastiao Salgado. L’artiste a voulu, dans cette exposition, partager son quotidien au coeur de l’Amazonie qu’il arpente depuis 1986. Une véritable invitation au voyage.

Jusqu’au 11 septembre 2021 à la galerie Polka, Cours de Venise 12 rue Saint-Gilles, 75003 Paris.

«Les passants» au centre culturel de Serbie (4e)

Capture Centre culturel de Serbie

L’artiste Cile Marinkovic présente jusqu’au 31 août au Centre culturel de Serbie ses portraits à l’huile et acrylique sur toile de personnes du quotidien, celles que l’on ne connaît pas mais que nous croisons dans la rue, au café ou encore dans le métro. A travers ses visages, l’artiste serbe diplômé de l’académie des Beaux-Arts de Belgrade vivant à Paris depuis 1992 dépeint habilement la société dont nous faisons partie.

Jusqu’au 31 août 2021 au Centre culturel de Serbie, 123, rue Saint-Martin 75004 Paris

«Trace» au centre d’art urbain Fluctuart (5e)

Capture Facebook Vhils

Trace est une retrospective de l’oeuvre d’Alexandre Farto alias Vhils. L’artiste portugais est connu à travers le monde pour son style basé sur des techniques de gravure variées et s’est illustré par ses portraits tailleurs au marteau piqueur sur les murs de nos villes. L’exposition rassemble un assortiment d’œuvres éclectiques et les présente les unes à côté des autres dans un seul espace.

Jusqu’au 3 octobre 2021 au Centre d’art urbain Fluctuart, Pont des Invalides, 2 port du Gros Caillou 75005 Paris.

« Nous vous aimons Madame » à l'hôt​el de Ville (4e)

AFP

«Nous vous aimons Madame» est une rétrospective fouillée de celle qui a occupé pendant quarante ans une place centrale dans la vie politique française. L’exposition rend hommage au parcours exceptionnel de Simone Veil, première femme ministre de la Vème République en 1974. L’exposition entend, grâce à plus de 500 pièces, retracer l’ensemble du parcours de cette fervente militante des droits des femmes et européenne convaincue.

Jusqu'au 21 aout dans la salle Saint-Jean de la Mairie de Paris

« Fake News : art, fiction, mensonge » à la fondation EDF (7e)

Olivia Kouassi

La déambulation réunit à la fondation EDF des œuvres d’artistes qui alertent et interrogent sur la prolifération de fausses informations, véritable fléau de ses vingt dernières années.« À travers leurs procédés créatifs, les artistes exposés amènent le visiteur à s’interroger sur sa crédulité et à remettre en question son rapport à l’information et à sa manière de consommer. Une exposition éducative faites pour petits et grands.

Jusqu'au 30 janvier 2022 à la Fondation EDF, 6 rue Juliette Récamier 75007 Paris. Réservation en ligne obligatoire.

« La Corée cubiquement imaginée » au Centre culturel coréen​ (8e)

Vive Studio

Présentée jusqu'au 16 juillet à la maison de l'Unesco, «La Corée cubiquement imaginée» se déplace et ouvre ses portes au Centre culturel coréen le 21 juillet. Cette exposition immersive tout en réalité virtuelle (VR) présente des contenus créés exclusivement pour l’occasion et fait état de la richesse culturelle contemporaine et du patrimoine traditionnel de Corée. Pour se faire, l'exposition surfe sur le «Hallyu», littéralement «vague-culturelle-coréenne» né dans les années 1990, et devenu un phénomène de premier plan notamment grâce à la K-Pop et au cinéma.

Jusqu'au 13 août au Centre culturel coréen, 20 Rue la Boétie, 75008 Paris