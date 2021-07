Festival de Venise 2021 : le nouveau film de Pedro Almodovar en ouverture de la 78e édition

Le Festival de Venise se déroulera du 1er au 11 septembre prochain. Et pour ouvrir cette 78e édition, les organisateurs ont choisi le nouveau film de Pedro Almodovar, «Madres paralelas».

Deux ans après son Lion d’or d’honneur qu’il avait reçu à la Mostra pour l’ensemble de sa carrière, le réalisateur espagnol de 71 ans reviendra avec ce long-métrage qui réunit Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano et Rossy De Palma. Ce drame sera en compétition pour le prestigieux Lion d'or du meilleur film.

