Un tableau de Picasso mis en vente sous forme de jetons numériques

Une banque suisse va mettre en vente la toile «Fillette au béret» de Pablo Picasso sous forme de jetons numériques, en utilisant la technologie blockchain, une véritable révolution au sein du marché de l’art.

Il est désormais possible de posséder des parts d’une œuvre sans la détenir physiquement. Sygnum, une banque d'actifs numériques suisse, et Artemundi, un pionnier de l'investissement artistique, se sont associés pour «tokeniser», c'est à dire diviser en parts ce tableau. C'est la première fois que les droits de propriété d'un Picasso, ou de toute œuvre d'art, sont diffusés de cette manière par une banque réglementée, permettant aux investisseurs d'acheter et d'échanger des «parts» de l'œuvre d’art, précise la banque suisse dans un communiqué publié jeudi dernier.

The oil painting "Fillette au béret" by Pablo #Picasso is now on the #blockchain! In another world first, Sygnum Bank and @ArtemundiGroup have partnered to transform a masterpiece by Picasso into a tradeable, bank-grade security on the blockchain. https://t.co/0QXWioRFWF — Sygnum Bank (@sygnumofficial) July 15, 2021

Un Nouveau rapport à l’art

La tokenisation permet de fractionner un bien et fonctionne sur le même principe que les actions en Bourse. Ces parts sont ainsi vendues et revendues grâce à la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d’informations. Cette technologie permet donc à ses utilisateurs, connectés en réseau, de partager des données (ici, des parts de l’oeuvre de Picasso) sans intermédiaire.

Peinte en 1964, par Pablo Picasso, l'un des artistes les plus affluents du XXe siècle, cette huile sur toile serait estimée à 4 millions de francs suisses, soit environ 3,6 millions d’euros. Le tableau a été exposé dans des musées du monde entier tels que la Galerie Beyeler en Suisse, le Moderna Museet Museum en Suède, la Kunsthalle Nurnberg en Allemagne, le LACMA, ou encore le Phoenix Art Museum aux États-Unis. Le tableau en lui-même, authentifé par Artemundi, sera stocké dans un entrepôt spécialisé, et ne sera ainsi physiquement acquis par aucun des acheteurs de token. La banque l’assure, les détenteurs de jetons verront leur part de propriété dans le tableau pleinement reconnue par le droit suisse.

une volonté d'Ouvrir le marché de l’art

La banque suisse, pour laquelle le marché de l’art représente 60 milliards de dollars par an, explique que la tokenisation réduit les obstacles à l’investissement artistique, et ouvre le marché de l’art à de nouveaux investisseurs. Cette technologie permet d’organiser, sur un espace sécurisé, des ventes directes entre acheteurs et revendeurs de parts, réduisant ainsi les coûts de transactions.

«Au cours de mes trente-sept années de collection d'art, je n'ai jamais imaginé que cela puisse arriver. Les objets artistiques et culturels d'intérêt universel, autrefois réservés à une élite de collectionneurs ou aux musées, peuvent désormais être possédés en toute sécurité», a déclaré, dans un communiqué, le PDG d’Artemundi, Javier Lumbreras.