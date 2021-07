Astérix bientôt décliné en Playmobil

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Astérix. Le plus célèbre des Gaulois s’apprête à faire son entrée dans l’univers Playmobil avec un personnage à son image.

A partir de 2022, le petit gaulois aura en effet droit à une figurine à son effigie. Une première. Accompagné de son acolyte de toujours, Obélix et sa salopette blanche et bleue, ils rejoignent ainsi les près de 5.700 personnages différents ayant vu le jour depuis 1974, date de création de la marque et des trois premières figurines hautes de 7,5 cm : l’Indien, le chevalier et l’ouvrier.

Outre ces deux figurines, les éditions Albert René et Playmobil annoncent également la création de tout un univers consacré aux héros de papier, imaginés dès 1959 par Albert Uderzo et René Goscinny. Les irréductibles Gaulois retrouveront ainsi leur village et les célèbres personnages de la bande dessinée, publiée pour la première fois en 1961 et déclinée à ce jour en trente-huit albums. Le trente-neuvième volet, «Astérix et le griffon», sortira de son côté le 21 octobre prochain.

Ils viendront, dès l'année prochaine, s'ajouter aux plus de 3 milliards de figurines fabriquées par l'enseigne depuis sa création, et ne devraient pas manquer de compter parmi les personnages les plus emblématiques de la firme, à l'instar du Père Noël, lancé lui en 1995.