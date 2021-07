Joann Sfar dévoile la couverture du prochain «Chat du Rabbin»

L’auteur et dessinateur Joann Sfar sortira à la rentrée le onzième tome de sa saga «Le chat du Rabbin». Ce mercredi 21 juillet, il a posté sur son compte Instagram ce qui pourrait être la couverture de ce nouveau volet.

Trois mois après avoir contracté le Covid - virus qui pour la première fois de sa vie l'a empêché de dessiner durant trois semaines - Joann Sfar ne lâche plus ses crayons. Alors qu'il publie à nouveau à un rythme soutenu ses dernières créations sur son compte Instagram, le dessinateur et auteur a fait une belle surprise à ses fans ce matin. « Je ne sais pas trop où mettre le titre, mais pour la couverture, je crois que je vais partir là-dessus », a ainsi écrit le dessinateur de 49 ans.

Un message accompagné d'une illustration foisonnante mettant en scène le chat, Zlabya, son père le rabbin et une foule de personnages dont Dieu, devant un ouvrage qui sans trop de doute, n'est autre que la Bible.

Un onzième tome disponible fin octobre

Après être tombé par hasard sur le numéro de Dieu, le félin aux longues oreilles et aux yeux verts se lance, dans ce onzième volet baptisé «La Bible pour les chats», «dans une interprétation toute personnelle des saints textes», notent les éditions Dargaud dans leur programme de publication. S'en suivra comme toujours avec Joann Sfar une discussion - annoncée comme « passionnante et instructive, hilarante et tendre» par la maison d'édition - entre le chat philosophe, le rabbin et sa fille Zlabya.

Lancée en 2002, avec un premier volet intitulé «La Bar-mitsva», la série emmenée par ce félin à l'esprit critique affûté s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires. Adaptée en 2011 au cinéma, par Joann Sfar et Antoine Delesvaux, elle permet à son auteur de décrocher le César du meilleur film d'animation, l'année suivante. Le onzième tome, d'environ quatre-vingts pages, sortira quant à lui le 29 octobre prochain.