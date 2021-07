«Kaamelott - Premier volet», «Space Jam : Nouvelle ère», «Spirale : L'héritage de Saw» : voici 3 films à voir sur grand écran ce mercredi 21 juillet

Le retour en force du roi Arthur d'Alexandre Astier dans «Kaamelott - Premier volet», la star de la NBA LeBron James dans le film d'animation et de prises de vues réelles «Space Jam : Nouvelle ère», et le thriller horrifique «Spirale : L'héritage de Saw»... Voici trois longs-métrages à découvrir au cinéma dès ce mercredi 21 juillet.

«Kaamelott – Premier volet», d’Alexandre Astier

Des années de silence et de secrets après la fin de la série sur M6, et désormais un premier long-métrage, lancement d’une trilogie qui embarquera les spectateurs jusqu’au bout de la légende arthurienne. Pour rappel, on avait laissé le roi Arthur dépressif, rescapé d'une tentative de suicide, qui avait dû fuir le royaume de Bretagne, direction Rome, après avoir laissé à la surprise de tous, les rênes du pouvoir au despotique Lancelot, bien décidé à éradiquer de la surface du royaume de Logres tous ceux qui soutenaient encore leur roi déchu. Quitte à faire appel aux mercenaires saxons pour les débusquer.

On le retrouve dix ans plus tard avec la même magie. Porté par le thème musical envoûtant des derniers Livres, on retrouvera dans ce film la quasi-totalité des personnages qui ont fait tout le sel du programme. Les traditionnels héros de la Table Ronde (Perceval, Karadoc, Léodagan...), de la cour d'Arthur, des différents royaumes de Bretagne, mais aussi les célébrités qui avaient intégré au fur et à mesure l'histoire, comme Christian Clavier en Jurisconsulte, Antoine de Caunes en Daguonet, ou Alain Chabat en Duc d'Aquitaine, et des petits nouveaux tels que Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne.

«Space Jam : Nouvelle ère», de Malcolm D.Lee

Alors qu’elle caracole en tête du box-office nord-américain avec près de 32 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d’exploitation, la suite du premier volet au succès planétaire, porté il y a vingt-cinq ans par la star incontestée de la NBA, Michael Jordan, revient sur les écrans français. Cette fois, c’est LeBron James qui va faire équipe avec Bugs Bunny et la Tune Squad.

Les fans retrouveront de multiples références au long-métrage de l’époque, mais découvriront aussi les moments forts de la carrière de celui qu’on appelle «King James». Un second chapitre qui déborde d’énergie et d’humour, utilisant la puissance technologique actuelle pour proposer un divertissement de grande qualité.

«Spirale : L’héritage de Saw», de Darren Lynn Bousman

Quatre ans après le dernier volet, la saga Saw refait parler d’elle. A l’origine de ce projet, Chris Rock, connu pour son talent d’humoriste mais moins pour son intérêt pour les films d’horreur. A la fois producteur exécutif et acteur principal, il incarne «Zeke», un flic qui travaille dans l’ombre de son père Marcus Banks (Samuel L. Jackson) et qui, à vouloir être trop intègre, est critiqué par ses collègues.

Alors qu’on lui impose un coéquipier, le lieutenant William Schenk (Max Minghella), il doit enquêter sur une série de meurtres de policiers dont l’auteur suit un mode opératoire bien connu des services. Un thriller aux pièges multiples qui font froid dans le dos, et qui s’inscrit dans la lignée de «Seven» avec l’inoubliable binôme Brad Pitt-Morgan Freeman.