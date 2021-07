«Le dernier duel» : de quoi parle le nouveau film de Ridley Scott tourné en Dordogne ?

Avant de dévoiler «House of Gucci» en novembre, le réalisateur Ridley Scott présentera «Le dernier duel», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. Ce drame historique qui sortira sur les écrans le 13 octobre prochain, réunit notamment Ben Affleck et Matt Damon.

Les deux amis, qui ont travaillé ensemble à de multiples reprises et reçu l’Oscar du meilleur scénario original pour «Will Hunting», se retrouvent pour ce film adapté du «Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386» d’Eric Jager, et qui s’inspire du «Jugement de Dieu», ultime duel judiciaire connu en France. Ben Affleck et Matt Damon ont également signé le scénario en collaboration avec Nicole Holofcener.

L’action se déroule au 14e siècle et s’intéresse au chevalier Jean de Carrouges et à l’écuyer Jacques Le Gris. Marguerite, la femme du premier, accuse le second de l’avoir violée, même si le jeune Normand nie les faits. Les deux hommes vont donc devoir s’affronter.

Le tournage du «Dernier duel» s’est déroulé avant la crise sanitaire au château de Beynac, de Fénelon à Sainte-Mondane et à la bastide de Monpazier, en Dordogne. Une région que Ridley Scott connaît bien puisqu’il y a réalisé son premier film, «Les Duellistes», en 1976. Au casting, on retrouvera également Adam Driver - qui jouera dans «House of Gucci» - et Jodie Comer, vue dans la série «Killing Eve».