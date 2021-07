Amy Winehouse : ce que l'on sait du biopic sur la chanteuse disparue il y a dix ans

Amy Winehouse nous quittait il y a dix ans, le 23 juillet 2011, à l’âge de 27 ans, après un abus d’alcool. Dix ans après le drame, un biopic est en cours de développement, selon le père de la chanteuse.

«Chaque année, c'est très difficile mais les 10 ans marquent les esprits, ce que je comprends, mais ça nous ramène en arrière. C'est difficile d'éviter d'être triste. (…) Nous ne nous en remettrons jamais», a récemment expliqué Mitch Winehouse dans une interview exclusive au Sun.

Ce dernier, qui n’avait pas du tout apprécié en 2015 «Amy» d’Asif Kapadia - qui a remporté par la suite l’Oscar du meilleur documentaire - qu’il jugeait trop dur à l’encontre de sa fille, a expliqué qu’il se concentrait sur un projet de film plus «juste» et qui «se concentre sur le talent» de l’interprète de «Back to Black» et «Rehab».

Cependant, la famille de la chanteuse, qui a été retrouvée morte dans son appartement londonien, n’a pas le contrôle total sur ce biopic dont on ne connaît pas la date de sortie. «Je rencontre quelques personnes de l'équipe de production aujourd'hui pour faire le point sur la façon dont Tyler (James, ami d'enfance d'Amy Winehouse) est présenté, comme une sorte de saint. Mais il y a quelques bons amis d'Amy qui méritent d'être mis en lumière pour ce qu'ils ont fait pour elle», précise Mitch Winehouse, toujours au tabloïd britannique The Sun.

Il a par ailleurs révélé que des chansons inédites pourraient voir le jour dans les années à venir mais les enregistrements nécessitent d’être restaurés pour que la voix d’Amy Winehouse résonne de nouveau depuis l’au-delà.