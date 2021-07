Fast and Furious : Dwayne Johnson quitte la franchise et attaque Vin Diesel

The Rock prend la porte. Dwayne Johnson a annoncé ce 21 juillet qu'il ne serait plus de l'aventure Fast & Furious.

Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, l'ancien catcheur explique : «je leur souhaite bonne chance pour le 9. Et aussi pour le 10 et le 11, et le reste des épisodes de la saga, car ils devront rouler sans moi». L'acteur, qui interprétait Luke Hobbs depuis Fast & Furious 5 en 2011, s'était semble-t-il brouillé avec l'autre star de la saga : Vin Diesel.

Récemment, ce dernier avait pris la parole pour expliquer que le jeu d'acteur de Dwayne Johnson devait lui être attribué, et qu'il trouvait le résultat de ses méthodes «un peu rudes». Une sortie qui n'a pas arrangé la relation entre les deux hommes. «J'ai ri, mais j'ai ri si fort. Je crois que tout le monde a ri de ça. (...) Je n'en dirai pas plus», a déclaré The Rock à The Hollywood Reporter.

Cela fait plusieurs années que la relation entre les deux hommes est tendue. En 2016, Dwayne Johnson avait exprimé sa frustration face à une autre star de Fast & Furious. Pas à l'écran pour le 9ème épisode de la saga, l'acteur à qui l'on prête des ambitions présidentielles avait eu son propre spin-off. Mais l'ancienne star du catch n'a pas le temps de regarder avec nostalgie son temps passé dans Fast & Furious, avec déjà deux films prévus pour 2021 et un pour 2022.