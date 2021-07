À Hollywood, les producteurs pourront exiger la vaccination lors des tournages

Les principaux studios hollywoodiens sont parvenus à un accord provisoire pour mettre en place de nouveaux protocoles sanitaires sur les plateaux de tournage, et vont pouvoir exiger la vaccination de leurs équipes.

Dans un accord trouvé entre les syndicats et les principaux studios, et détaillé par The Hollywood Reporter, les producteurs auront la possibilité de rendre obligatoire la vaccination des acteurs et de l’équipe technique situés dans une zone précise du plateau de tournage.

Les protocoles sanitaires mis en place par les studios divisent les plateaux en différentes zones, qui correspondent à la proximité des équipes techniques d'avec les acteurs, et régissent ainsi différents niveaux de protection nécessaire. La zone A est généralement l'endroit du plateau où les acteurs et l'équipe doivent travailler en étroite collaboration, souvent sans équipement de protection individuelle, et c’est cette zone qui est visée par l’obligation vaccinale. L’accord, valable jusqu’au 30 septembre, devrait également permettre aux personnes vaccinées de bénéficier d’un protocole sanitaire allégé au sein des studios.

L’industrie cinématographique américaine fait tout pour éviter des retards de tournage, comme c’est par exemple déjà le cas avec le septième volet de la franchise « Mission Impossible ». Le tournage a en effet dû être interrompu en juin dernier après la contamination de plusieurs membres de l’équipe.

Qu'en sera-t-il en France ? Le pass sanitaire sera-t-il étendu aux tournages français ? Aucune annonce concernant l'obligation vaccinale n'a pour le moment été évoquée au sein de l'industrie cinématographique hexagonale.