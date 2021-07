L'abbaye de Valloires propose un parcours lumineux et caritatif jusqu'au 19 août

L'abbaye de Valloires, dans la Somme, se pare de lumières cet été pour la bonne cause. Le site, édifié au 12e siècle, propose tous les soirs et jusqu'au 19 août des déambulations lumineuses et sonores créées par l'artiste Bruno Seillier, pour l'association de Valloires, qui vient en aide aux enfants et personnes âgées en difficulté.

A l'origine de plus de soixante-quinze créations projetées sur les plus beaux monuments de France - de la Tour Eiffel à Notre-Dame de Paris en passant par le Mont Saint-Michel ou encore les Invalides - le scénographe signe, pour l'abbaye, un parcours nocturne qui plongera les visiteurs dans l'histoire de ce lieu, à travers des animations sonores et visuelles.

Une promenade sonore et visuelle libre

Huit tableaux ont été imaginés pour proposer une déambulation libre de quarante-cinq minutes. Cette promenade conduira, de 19 h à minuit, les curieux de la chapelle à la salle capitulaire, du cimetière des Basiliens à la cour d’honneur, en passant par la façade Est pour marcher dans les pas de l'abbaye, depuis sa fondation en 1137 par le comte de Ponthieu, jusqu’à aujourd’hui, puisqu'elle vient en aide et abrite à ce jour 150 jeunes.

L'occasion de remonter le temps et raconter une belle histoire. Transformée en hôpital militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, cette abbaye cistercienne a en effet été rachetée en 1922 par une infirmière de la Croix Rouge, Mademoiselle Thérèse Papillon, afin d’y installer un préventorium. C'est entre ces murs qu'elle donne naissance, à la même époque, à l'association de Valloires, qui depuis près de 100 ans soutient les personnes fragiles.

Un spectacle caritatif

C'est justement pour financer ses actions auprès du jeune public, mais aussi des personnes âgées en difficulté, que l'association, parrainée par Denis Brogniart, lance cette année la première édition de ce son et lumière. Un rendez-vous tout à la fois culturel et touristique soutenu par l'animateur de Koh-Lanta, qui incite vivement le public à faire le déplacement.

«C'est absolument sublime», souligne Denis Brognard dans une vidéo partagée par l'association, « et c'est surtout la possibilité, en venant, d'apporter votre pierre à l'édifice en donnant les moyens à cette association de vivre et de venir en aide aussi bien que possible à ces enfants et ces personnes âgées».

Une association, qui avec la fermeture de l'abbaye, a souffert de la crise sanitaire, accentuant ses pertes financières. Elle espère ainsi avec cette nouvelle initiative financer ses futurs projets. Elle a réussi malgré tout à soutenir cette année plus de 150 jeunes, accueillis quotidiennement au sein de l'abbaye, et 400 personnes âgées, grâce à des visites à domicile.