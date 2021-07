Dexter saison 9 : la première bande-annonce enfin dévoilée

Officiellement arrêtée en 2013, la sanglante série Dexter sera bientôt de retour avec une saison 9 inédite. Le premier épisode sera diffusé cet automne aux Etats-Unis.

Ce sont dix nouveaux épisodes qui attendent les fans, qui avaient été très déçus par la fin réservée à la série.

Dimanche, la chaîne américaine Showtime a dévoilé une première bande-annonce, dans laquelle l'acteur Michael C.Hall reprend du service dans le rôle de Dexter.

Cette nouvelle saison respecte le laps de temps entre l'arrêt de la série en 2003 et son grand retour sur petit écran. Selon Hollywood Reporter, «Dexter : New Blood» se déroule dix ans après. Dexter Morgan a quitté Miami pour s'installer à Iron Lake, dans l'Etat de New York, où l'ancien médecin légiste a adopté une nouvelle identité et travaille dans un magasin de sport.

Le showrunner original Clyde Phillips voit dans cette nouvelle saison une occasion d’écrire un final inédit qui n’aura rien à voir avec celui de la saison 8. Il précise toutefois que «nous n’annulons rien. Nous n’allons pas trahir le public en disant : 'Oups, c’était un rêve'. Ce qui s’est passé au cours des huit premières années, s’est passé au cours des huit premières années.»