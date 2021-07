Les réactions se multiplient après la mort de Jacob Desvarieux, fondateur du groupe Kassav'

Artistes, sportifs, personnalités politiques... Tous saluent la mémoire de Jacob Desvarieux, fondateur du groupe Kassav' et monument de la musique antillaise.

De nombreuses personnalités ont rendu hommage au pionnier du zouk, décédé vendredi à l'âge de 65 ans des suites du Covid-19. Depuis Tokyo, le judoka guadeloupéen Teddy Riner, médaillée de bronze aux Jeux olympiques vendredi, a salué sur Twitter «une immense voix des Antilles».

Une immense voix des Antilles nous a quittés Mes pensées pour sa famille et ses proches, reposez en paix Monsieur Desvarieux https://t.co/4KRv1oB6V3 — Teddy Riner (@teddyriner) July 31, 2021

L'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, originaire de Guyane, se rappellera de «sa voix, sa dégaine, son talent, sa joie, ce sourire». «Nous sommes tristes», exprime-t-elle dans un tweet où elle adresse ses pensées au peuple guadeloupéen.

Moun la Gwadloup, nou tchò maré.



Voilà des dizaines d’années que vous partagez Jacob Desvarieux, sa voix, sa dégaine, son talent, sa joie, ce sourire, cette inclinaison de la tête et même sa salopette des débuts, avec nous ici et sur tous les continents. Nous sommes tristes.



ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) July 30, 2021

Les artistes disent au revoir à un monument de la musique

Youssou N'Dour, figure de la world music, a dit au revoir à son «ami». «Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grand Ambassadeur. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique», a réagi sur Twitter le musicien sénégalais.

Le chanteur français Tayc a quant à lui partagé sur son compte Instagram ses derniers souvenirs avec Jacob Desvarieux, avec qui il a eu la chance de monter sur scène. «Je suis à la fois rempli de tristesse et d'une grande fierté», a-t-il écrit sur son compte.

Les membres du gouvernement réagissent

Sébastien Lecornu, ministre français des Outre-mer, a salué «un artiste de talent et une voie connue de tous».

J'apprends avec tristesse le décès de Jacob Desvarieux, chanteur mythique du groupe #Kassav’.



Les Français perdent aujourd'hui un artiste de talent et une voix connue de tous.



Mes pensées sont tournées vers ses proches, à qui j'adresse mes plus sincères condoléances. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 30, 2021

La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, a de son côté rendu hommage à «un artiste engagé, défenseur de la diversité culturelle».