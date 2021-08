Daft Punk : un premier projet insolite en solo après la séparation du duo

Six mois après l'annonce de la séparation du duo, qui avait mis toute la planète musique en émoi, l'un des membres de Daft Punk est de retour à la composition.

Et plutôt que de proposer un album en solo, Thomas Bangalter a choisi de collaborer avec l'Opéra National de Bordeaux sur un projet qui devrait être présenté sur scène du 1er au 10 juillet 2022. Il s'agit du nouveau ballet de l'incontournable chorégraphe Angelin Preljocaj, intitulé Mythologies, et pour lequel la direction musicale sera assurée par Romain Duras.

PREMIÈRE MONDIALE L'artiste Thomas Bangalter - ex #daftpunk - composera la musique du futur ballet de l'Opéra National de Bordeaux intitulé "Mythologies" Les représentations auront lieu du 1er au 10 juillet 2022 à #Bordeaux. pic.twitter.com/KXVYWuh8mF — Bordeaux Tourisme (@BordeauxTourism) August 3, 2021

L'ex-Daft Punk s'est chargé de composer la totalité de la partition de cette oeuvre qui «explore les rituels contemporains et les mythes fondateurs qui façonnent l’imaginaire collectif», comme l'indique l'opéra bordelais, citant la proposition du chorégraphe : «La danse, art de lʼindicible par excellence, nʼest-elle pas la plus à même de mettre à nu nos peurs, nos angoisses, et nos espoirs ? Elle stigmatise nos rituels, révèle lʼincongruité de nos postures quʼelles soient dʼordre social, religieuses ou païennes».

Fruit de la collaboration entre la maison d'opéra et le ballet Preljocaj initiée il y a 4 ans, ce ballet réunira sur scène 10 danseurs issus du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et 10 danseurs du Ballet Preljocaj.

Pour Thomas Bangalter, il ne s'agit pas du premier projet en dehors de Daft Punk, puisqu'il avait déjà signé une partie de la bande originale du film Climax, de Gaspard Noé, en 2018.

Selon plusieurs sources, c'est d'ailleurs de sa propre initiative que le duo avait décidé de se séparer, en février dernier, après 28 ans de succès communs.