Plainte contre Disney : après Scarlett Johansson, d’autres stars prêtes à saisir la justice

Après Scarlett Johansson, Emma Stone et Emily Blunt envisageraient elles aussi de porter plainte contre Disney pour avoir sorti leurs films en streaming en même temps que dans les salles.

S’estimant lésée par la sortie simultanée de Black Widow au cinéma et sur Disney+, Scarlett Johansson a entrepris une action en justice contre Disney. Selon l’actrice, avoir sorti le film en streaming constitue une rupture de son contrat qui prévoyait à l’origine une sortie exclusivement sur grand écran. Une partie de ses émoluments étant liée à la vente des tickets de cinéma, elle estime que cette décision lui a fait perdre beaucoup d’argent.

Son action pourrait être la première d’une longue liste. Matt Belloni, ancien rédacteur en chef de The Hollywood Reporter, croit savoir qu’Emma Stone pourrait elle aussi entamer des démarches pour le film Cruella, et Emily Blunt pourrait en faire de même concernant la sortie simultanée en streaming et au ciné de Jungle Cruise.

De nombreux soutiens se dévoilent

D’autres stars emboiteront-elles le pas ? En attendant, Scarlett Johansson est soutenue par de nombreux acteurs. « Elle a beaucoup de pouvoir et la visibilité de cette discussion projette sur Disney une lumière embarrassante. En faisant tout cela en public, elle pourrait changer les choses », a notamment déclaré un des agents de Dwayne Johnson.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, aurait lui-même apporté son soutien à Scarlett Johansson. « Feige est un homme d'entreprise, enclin à des confrontations ou des échanges de coups de gueule. Mais on m'a dit qu'il était en colère et embarrassé. Il a fait pression sur Disney contre le plan de sortie de Black Widow, préférant l'exclusivité du grand écran et ne voulant pas contrarier son talent », rapporte un journaliste de THR.