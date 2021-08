Expendables 4 : Sylvester Stallone donne des nouvelles du film

Sylvester Stallone a teasé le film Expendables 4 en postant la photo d’une bague.

L’imposant bijou doré et orné d’un crâne aux yeux violets serait le nouveau porte-bonheur de son personnage dans le quatrième volet de la franchise dont on pensait jusqu’alors le projet au point mort.

« Je viens de terminer la conception de la nouvelle bague pour EXPENDABLE 4 C'est un peu lourd, mais ça musclera les doigts », a écrit l’acteur qui semble annoncer que la production est bel et bien en cours.

Sorti en 2010, le premier Expendables avait rapporté un total de 274,5 millions de dollars au box-office. Les volets suivants avaient quant à eux permis d’encaisser 530 millions de dollars. De quoi encourager ses concepteurs à plancher sur une suite qui pour l’heure, hormis ce récent message de Stallone, n’avait pas été officiellement confirmée.

Si ce 4e film devait voir le jour, il est donc fortement probable que l’interprète de Rocky y reprenne son rôle. En sera-t-il de même pour le reste du casting ? La troupe de papys gros bras de Barney Ross comptait dans ses rangs Dolph Lundgren, Jason Statham, Schwarzenegger, ou encore Jet Li.

Allociné rappelle qu’il y a peu de chance que Bruce Willis soit retour. Ce dernier s’était embrouillé avec Stallone car il exigeait un cachet de 4 millions de dollars pour quatre jours de tournage pour le 3. L'acteur de Piège de cristal avait alors été remplacé au casting par Harrison Ford.

« On dirait que nous allons faire [The Expendables 4] », avait il y a peu déclaré Randy Couture dans l’émission The Jenna Ben Show, laissant à penser qu’il serait lui de nouveau partant. « Ils s'y mettent depuis quelques années maintenant, mais j'ai récemment appris de mon agent qu'ils travaillaient sur le scénario de [EX4] et qu'ils prévoyaient de programmer le tournage d'Expendables 4 pour cet automne. », avait-il dit, précisant qu'il b'avait pas encore vu le script.

Il y a trois semaines, Stallone avait publié une photo sur Instagram de lui au côté de Schwarzenegger. S’il n’avait pas précisé l’objet de leur rencontre, les fans espèrent maintenant qu’il s’agissait de parler The Expendables 4.