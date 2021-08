Harry Potter : quel personnage Daniel Radcliffe aimerait-il incarner dans un reboot ?

Daniel Radcliffe a donné le nom des personnages qu’il aimerait incarner si un jour la franchise Harry Potter, qui fêtera en novembre ses 20 ans, devait connaître un reboot.

« J'opterais probablement pour Sirius [Black] ou Remus [Lupin]», a déclaré l’acteur de 32 ans au micro du podcast Happy Sad Confused. « J'ai toujours trouvé que ces deux personnages étaient géniaux. Et puis, bien entendu, mon point de vue est également biaisé par l'expérience que j'ai d'avoir tourné ces scènes, avec ces gens-là. Cela fait partie de mes meilleurs souvenirs », a-t-il ajouté.

Le mois dernier, Daniel Radcliffe avait déjà évoqué les excellents souvenirs que lui avaient laissés les prestations de Gary Oldman (Sirius Black) et David Thewlis (Remus Lupin) dans Harry Potter. « C'étaient quelques-unes des premières scènes du troisième et du cinquième film où j'ai commencé à me sentir comme un jeune homme qui commençait tout juste à comprendre ce qu'était le jeu d'acteur, et c'était des gens plutôt cool à côtoyer. »

Co-stars de la série « Miracle Worker » dans laquelle joue actuellement Radcliffe, Geraldine Viswanathan et Karan Soni, faisaient également partie de l'interview, et se sont amusées elles aussi à répondre. « Je veux jouer Hermione. C'est le personnage auquel je me suis le plus lié », a répondu Soni, tandis que Viswanathan a déclaré Hagrid.