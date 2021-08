Le groupe The Offspring se sépare de son batteur car il refuse le vaccin anti-Covid

Peter Parada a été évincé du groupe de punk rock The Offspring après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19.

Dans un long message sur Instagram, l'artiste a tenu à s'adresser à son public pour annoncer la nouvelle. S'il évoque une «décision malheureuse et difficile», il ne précise pas si ce départ est temporaire ou définitif.

Pour justifier ce départ, Pete Parada explique qu'il est atteint du syndrome de Guillain-Barré, une maladie qui affecte les nerfs et qui peut conduire jusqu'à une paralysie progressive. «Malheureusement pour moi (et ma famille, qui aimerait bien me garder un peu plus longtemps), les risques l’emportent de loin sur les avantages ».

Alors que la voix des antivaccins se fait de plus en plus grande, Pete Parada a souligné l'importance de ne pas classer les personnes refusant de se faire vacciner dans le même catégorie. « La population hésitante n’est pas un groupe monolithique. Toutes les voix méritent d’être entendues », a-t-il insisté dans son post.

Aucune rancoeur

Ecarté du groupe, Pete Parada n'est pas rancunier à l'encontre des autres membres du groupe. Au contraire, il respecte leur décison. «Je n’éprouve aucun sentiment négatif envers les membres de mon groupe. Ils font ce qu’ils croient être le mieux pour eux, et je fais la même chose de mon côté».