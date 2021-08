Le Seigneur des Anneaux sur Amazon : trois infos capitales révélées par la première image de la série

C'est peu dire que la série est attendue par des millions de fans à travers le monde. Depuis qu'Amazon Prime Vidéo a acquis le droit d'exploiter l'univers du Seigneur des Anneaux, chaque info - elles sont rarissimes - lâchée par le géant du streaming est décortiquée à la loupe.

Dernière en date, et pas des moindres, la première photo en situation, postée le 2 août dernier sur le compte twitter officiel The Lord of the Rings on Prime pour fêter la fin du tournage en Nouvelle-Zélande. Sublime plan large d'un paysage enchanteur, le cliché permet déjà de supposer certains éléments clés de la série la plus chère de l'histoire, prévue pour sortir sur les écrans le 2 septembre 2022. Bien entendu, toute affirmation semblerait, à ce stade, bien péremptoire, puisque la photo n'est accompagnée d'aucune précision.

Mais selon le site de Vanity Fair, l'image est tirée avec certitude du premier épisode. Ce dernier pourrait donc alors être un prologue au récit qui sera développé durant les saisons suivantes, à l'image de ce que l'on pouvait voir dans le film de Peter Jackson La Communauté de l'Anneau, avec Galadriel en récitante, déroulant l'histoire des événements passés.

A noter que, pour ceux qui souhaiteraient réviser avant l'arrivée de la série, on ne peut que leur conseiller la lecture du Silmarillon, qui raconte la genèse de l'univers de J.R.R. Tolkien, publié par son fils Christopher après sa mort (la version publiée chez Bourgois éditeur est une référence en français).

Les arbres en arrière plan

C'est sans doute l'élément de l'image pour lequel on possède le plus de certitudes, et qui permet sans erreur de situer géographiquement et temporellement l'action.

Ces deux arbres sont en effet connus sous le nom d'Arbres de Valinor. Ce dernier est le nom du royaume crée par les Valar (et signifie d'ailleurs «la terre des Valar»), équivalents chez Tolkien des dieux grecs, sur la Terre des Immortels. Ces Valar (un Vala, des Valar), au nombre de quinze, installèrent ce royaume après avoir quitté le continent sur lequel se trouve la Terre du milieu. Il est ainsi situé très à l'ouest de l'endroit où se déroulent, bien plus tard, les exploits décrits dans le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, séparé par un immense océan quasi-infranchissable.

Ces deux arbres magiques géants sont appelés Laurelin le Doré et Telperion le Blanc, et sont nés du chant de la Vala (déesse) Yavanna. Comme on peut le voir sur la photo, ils dégagent tous deux une puissante lueur, l'une dorée, l'autre argentée, qui éclairent le royaume du Valinor. Et c'est le développement, puis le déclin de leur floraison qui détermine la durée de chaque journée sur cette terre, et le début du décompte du temps. La création de ces deux arbres marque un autre événement d'importance, avec l'éveil des Elfes dans cet univers.

La chronologie utilisée par Tolkien pour décrire ces histoires et assez complexe, chaque année passée dans cette sorte d'ancien testament de l'univers qu'il a crée, n'ayant pas la même durée que pour les événements ultérieurs, comme ceux adaptés au cinéma. C'est dans le livre Le Silmarillon qu'on trouve le plus de références à tous ces éléments.

Ce qui est sûr, c'est qu'Amazon a acquis les droits d'exploitation - et les ayants droit veillent scrupuleusement au respect de cet accord - des événements imaginés par Tolkien qui se situent pendant le Deuxième âge, d'une durée d'environ 3.500 ans. Pour exemple, Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, eux, se situent à la fin du Troisième âge, c'est-à-dire 3.000 ans après la fin du Deuxième âge. Puisque l'histoire des deux arbres que l'on voit sur cette photo prend place bien avant le Deuxième âge, cela conforte l'idée selon laquelle ce premier épisode de la série ne sera qu'une présentation d'événements anciens, racontés au téléspectateur pour mieux faire comprendre la riche (et très complexe) mythologie de Tolkien.

La cité dans la vallée

En ce qui concerne cette sublime cité, les certitudes s'amenuisent un peu, car rien ne ressemble plus à une cité des Elfes... qu'une autre cité des Elfes, si tant est qu'il s'agisse de cela. Mais les écrits de J.R.R. Toklien, et la présence des arbres à l'horizon, réduisent les possibilités.

Il pourrait ainsi s'agir de la cité de Valmar, première ville érigée dans le monde créé par Tolkien. Créé par les Valar, elle se situait à proximité des arbres. Cette cité fortifiée, avec ses murs blancs et ses dômes et flèches d'or et d'argent, ressemble à ce qu'on peut voir à l'image.

Mais elle semble trop éloignée des arbres pour y correspondre, et signifierait que cet épisode «préquel» remonte vraiment aux premiers temps de la création de l'univers de Tolkien, et embarquerait les spectateurs dans un retour en arrière bien compliqué à comprendre. De plus, son architecture a servi par la suite de modèle aux autres grandes cités créent par les Elfes. Si on y ajoute les montagnes qui bordent la cité, et le fleuve qui s'écoule à ses pieds, on pencherait plutôt pour la cité de Tirion, la toute première construite par les Elfes, qui devraient jouer les premiers rôles dans la saison 1 de la série.

Elle aussi située à l'est de cette Terre des Immortels (donc séparée de la Terre du milieu par un immense océan), elle accueille les premiers elfes qui ont, comme les Valar, fui la Terre du Milieu ravagée à cette époque par la guerre. Elle aussi possède ses tours blanches, ses escaliers de cristal - les Elfes avaient du style - et de hautes tours et dômes derrière des murailles d'albâtre. Tolkien précise, toujours dans Le Silmarillion, qu'elle fût érigée dans une vallée, le «Défilé de la Lumière», pour profiter à la fois d'une vue sur la mer, de la lumière des deux Arbres, et de celle des étoiles (en bref, l'emplacement idéal pour un agent immobilier).

Autre argument à faire valoir, cette cité de Tirion, habitée uniquement par des Elfes, est celle qui a vu débarquer les hommes - créatures mortelles, contrairement aux Elfes - de Numenor, cette île qui est au coeur de l'histoire qui devrait occuper la série. Sorte d'Atlantide version Tolkien, elle est apparue très tôt sur la carte postée par Amazon sur le compte officiel de la série (en bas à gauche). Située au milieu de l'immense océan qui sépare la Terre des Immortels, à l'ouest, de la Terre du milieu, à l'est, son destin est lié à celui du célèbre Sauron (le méchant ultime de la trilogie du Seigneur des Anneaux).

Il débarqua sur cette île pour y corrompre les hommes (dont Aragorn est l'un des illustres descendants), et les pousser à faire une grande traversée pour atteindre Valinor, terre des dieux (ce qui, sans spoiler, ne leur a pas plu).

Enfin, c'est aussi dans cette ville qu'est née la fameuse Galadriel.

Le personnage au premier plan

Difficile de savoir s'il s'agit d'un personnage masculin ou féminin, même si on opte plutôt pour une femme. Ce qui permettrait donc d'imaginer qu'il s'agit de Galadriel, incarnée dans la série par l'actrice Morfydd Clark. Comme on le sait, elle est donc née dans la cité de Tirion qu'elle observe du haut de la colline.

Puisqu'à la fin du Seigneur des Anneaux, quand elle décide, avec Frodon, de quitter la terre du milieu, elle est âgée d'à peu près... 7.000 ans, il n'y a aucune raison qu'elle ne figure pas dans ce premier épisode préquel de la série, quand bien même il remonterait à des temps très anciens. Sans doute l'une des plus illustres représentante de son espèce (et l'Elfe la plus puissante encore vivante lors des récits racontés dans les films de Peter Jackson), elle restera peu de temps sur la Terre des Immortels de Valinor, et ira rejoindre la Terre du milieu pour y fonder un royaume. Elle est d'ailleurs la dernière de son espèce à avoir vu la lumière des Arbres de Valinor.

© TOLGA AKMEN / AFP

A partir de là, son histoire est en partie liée à celle des anneaux de pouvoirs, dont elle possède, comme ceux qui ont lu ou vu Le Seigneur des Anneaux le savent, l'un des trois qui ont été créés pour les Elfes. Quand on sait que la série d'Amazon a, entre autre, pour but de raconter l'histoire de la création de ces anneaux (dont le fameux et unique «précieux» cher à Gollum), sous l'influence du maléfique Sauron, l'argument se tient.

Et puis... Dans l'univers du divertissement, l'heure est à l'avènement des personnages féminins puissants, égaux sinon plus à leurs homologues masculins, et Galadriel est sûrement la figure idéale pour remplir ce rôle, elle qui fait le pont entre toutes les époques et tous les événements, à la fois leader ambitieuse et diplomate pacifiste à la sagesse infinie.