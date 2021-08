Une suite du film «Chronicle» (encore) en développement

Près de 10 ans après la sortie de «Chronicle» dans les salles obscures, une suite serait actuellement en développement. Et suivra cette fois un groupe de jeunes femmes.

En 2012, le réalisateur Josh Trank secouait le tout-Hollywood avec Chronicle, un film à mi-chemin entre la science-fiction et le «found-footage» avec Michael B. Jordan et Dane DeHaan au casting. Si une suite a longtemps évoqué ces dernières années, dont un projet avorté en 2014 sur la base d’un scénario de Max Landis (qui ne sera certainement pas gardé après avoir été accusé de viol et d’harcèlement sexuel par huit femmes différentes), le producteur John Davis a confié au site américain Forbes qu’un nouveau projet est actuellement en développement, avec une histoire centrée sur un groupe de jeunes femmes venant de terminer leurs études. Et que celui-ci devrait voir le jour dans un avenir plus ou moins proche.

«Chronicle a fait le meilleur retour sur investissement de tous mes films. On l'a fait pour 12 millions de dollars, et il en a rapporté 126 millions au box-office mondial. Puis, il a eu une très bonne seconde vie. C'est l'un des films les plus rapporteurs de mon écurie. On travaille sur Chronicle 2 en ce moment, et je pense que ça va être super. On travaille dessus à la Fox (20th Century Studios, ndlr). Ça va nous donner l'opportunité de raconter l'histoire d'une autre façon. On va les raconter d'un point de vue féminin», explique le producteur.

Une nouvelle génération

«Cela fera dix ans depuis les évènements de Seattle, et on va beaucoup parler d'information, de fake news et de dissimulation de la vérité. Plus intéressant, c'est que la nouvelle génération qui a ces pouvoirs est capable de corrompre. Ce sont de jeunes femmes qui ont fini la fac, elles sont pleines de force, c'est leur histoire», ajoute-t-il.

Pour ceux qui se poseraient la question, aucune chance de voir Josh Trank participé de près ou de loin au projet. Dans une interview accordée au site Polygon l’an dernier, le réalisateur a confié avoir tout mis en œuvre afin d’empêcher la sortie d’une suite de son film. Notamment en 2014. «Je leur ai compliqué la tâche pour les rendez-vous. Je n’y mettais aucune bonne volonté. J’ai fait des trucs pourris. Parce que je ne voulais pas qu’un Chronicle 2 voit le jour. C’était mon pire cauchemar. Premièrement, je ne le ferais pas. Et deuxièmement, si quelqu’un d’autre prend le relais, alors vous savez que ce sera de la m***», lançait-il. On verra si le temps lui donne raison.