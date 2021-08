Avatar 2 : date de sortie, histoire, casting... Tout savoir sur le film de James Cameron

Arlésienne du cinéma, Avatar 2 met à rude épreuve les nerfs des cinéphiles qui attendent la suite du blockbuster de James Cameron sorti en 2009. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce film à grand spectacle produit par Disney.

Quand sortira Avatar 2 ?

Au regard du succès record (2,8 milliards de dollars de recettes) du premier opus, la Fox avait annoncé en 2013 que James Cameron avait mis en chantier plusieurs suites comprenant trois films. Avatar 2 devait alors sortir en 2016. Repoussé chaque année par le réalisateur de Terminator 2 et Titanic, le film était censé sortir en décembre 2020, puis fin 2021 avant d'être repoussé vers une date (définitive ?) fixée au 16 décembre 2022 aux Etats-Unis. Cependant cette date tombe un vendredi, or les films sortant le mercredi en France, il est possible que le film arrive en salles le mercredi 14 décembre en France si Disney accorde la primeur à l'Hexagone, comme il a pu déjà le faire pour des opus de la dernière trilogie Star Wars.

En comptant Avatar 2, un total de quatre suites sont prévues pour enrichir l'univers du film originel. James Cameron a confié avoir tourné Avatar 2 et 3 dans la foulée, afin d'assurer une continuité entre les deux films avec les acteurs. Les séquences de tournage pour ces deux films seraient terminées selon son réalisateur, même si la phase de post-production (très longue pour ce type de films) n'est pas encore achevée. Tous sont tournés en 3D, comme pour le premier. Avatar 3, 4 et 5 pourraient sortir respectivemenent en 2024, 2026 et 2028, si le calendrier est respecté.

Quel scénario sera développé ?

© Fox/The Wall Disney Company

Très peu d'informations ont fuité autour de la suite d'Avatar. Mais si l'on recoupe les différents indices et visuels officiels laissés sur les réseaux sociaux par l'équipe de production, on peut confirmer certains choix scénaristiques. Il est désormais acquis qu'Avatar 2 devrait se dérouler en grande partie dans les océans de la planète Pandora. Si le premier opus de la saga nous ammenait à virevolter dans les airs et à rencontrer la faune terrestre et aérienne de la planète, James Cameron a choisi d'immerger ses caméras dans les fonds marins luxuriants, comme le laisse à deviner les concepts arts publiés sur les réseaux sociaux (dessin ci-dessus). Une information corroborée par les actrices Kate Winslet et Sigourney Weaver, qui ont suivi des cours de nage libre en apnée pour les besoins du tournage.

On sait également que l'intrigue ne se déroulera pas quelques jours ou mois après la destruction de l'arbre de vie. En réalité, plusieurs années se seront écoulées sur la planète Pandora depuis la guerre qui a opposé les terriens aux Na'vi. Les personnages auront donc vieillis et il y a fort à parier que le rassemblement des tribus de cette planète a bouleversé les relations qu'elles pouvaient avoir entre elles, tandis que leur soulèvement face à la Terre qui exploitait ses ressources n'a pas arrangé les relations interplanétaires.

Quel sera le casting ?

Promis pour s'inscrire dans la continuité de l'histoire d'Avatar (2009), ce 2e épisode reprendra donc une partie du casting original.

Sam Worthington, alias Jake Sully, reprendra ainsi son rôle. Devenu un Na'vi à l'issue du premier épisode, il sera aux côtés de Zoe Saldana qui incarne sa compagne Ney'tiri.

Les acteurs Sigourney Weaver et Stephen Lang ont été confirmés, alors qu'Avatar 2 devrait comporter plusieurs séquences de flashbacks, sans doute pour étayer un peu plus l'histoire qui lie les terriens à la planète Pandora. Giovanni Ribisi, qui joue l'un des grands méchants, sera également au casting.

Nouvelle venue et non des moindres, l'actrice oscarisée Kate Winslet aura un rôle important dans cette suite. La comédienne britannique, qui avait déjà travaillé avec James Cameron dans Titanic, aurait d'ailleurs livré une performance impressionnante sur le tournage. Pour les besoins d'une scène aquatique, elle a retenu sa respiration 7 minutes et 14 secondes sous l'eau, battant par là-même un record détenu par Tom Cruise, dans Mission Impossible, qui avait tenu 6 minutes. Sigourney Weaver a également retenu sa respiration plus de 6 minutes pour les besoin du tournage d'Avatar 2.

From Kate Winslet's recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS — Avatar (@officialavatar) October 26, 2020

A quoi ressemblera le monde des na'vi ?

Les réseaux sociaux officiels d'Avatar donnent au compte-goutte des informations sur le film et pour l'heure aucun trailer officiel n'a encore été partagé sur la Toile. Néanmoins plusieurs concept-arts (dessins conceptuels) ont été dévoilés. On peut y voir ainsi un monde beaucoup plus aquatique, James Cameron étant un grand passionné des océans sur lesquelles il a réalisé plusieurs documentaires.

Une série de quatre dessins témoignent du monde luxuriant des Na'vi.