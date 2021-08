Festival de Deauville : quels seront les 13 films en compétition en septembre prochain ?

Le festival américain de Deauville qui se déroulera du 3 au 12 septembre 2021, et sera présidé par Charlotte Gainsbourg, a dévoilé les 13 films, parmi les 70 présentés, qui feront partie de la compétition.

Cette liste de longs-métrages est «traversée de rires, de peur, de violence, de voyeurisme, de quête de soi, de sensualité, et parfois de nobles sentiments, tous traduisant le genre et les émotions d'aujourd'hui», annoncent les organisateurs.

Parmi ces treize élus, les cinéphiles reconnaîtront des longs-métrages ayant déjà marqué les esprits en mai dernier au Festival de Cannes : Red Rocket de Sean Baker, sur le retour dans sa ville natale d'une star du porno déchue, et Blue Bayou de Justin Chon (sélection Un certain regard).

Concourent également Down with the King de Diego Ongaro, avec la star du hip-hop Freddie Gibbs (hors compét. A Cannes), John and the hole de Pascual Sisto, qui faisait partie de la sélection cannoise 2020, mais aussi La Proie d'une ombre de David Bruckner (qui sortira en France le 15 septembre), ainsi que Pleasure de la Suédoise Ninja Thyberg, un film qui sera lancé en octobre en France avec une interdiction aux moins de 18 ans. Et pour cause il suit les déboires d'une jeune Suédoise qui veut faire carrière dans le porno.

Salué par la critique américaine, Pig de Michael Sarnoski sera aussi en lice. Il marquera le retour Nicolas Cage dans un rôle d'envergure. Le film raconte l’histoire d'un ancien chef cuisinier star reclus dans les bois et à la recherche de son cochon dénicheur de truffes qui a été kidnappé.

La compétition du 47e festival de Deauville accueillera en outre Catch the Fair One, film de Josef Kubota Wladyka (Narcos) remarqué à Tribeca, sur le parcours d’une boxeuse à la recherche de sa sœur disparue ; The Novice de Lauren Hadaway sur une étudiante qui intègre l’équipe d’aviron de son université et découvre les ravages de la course à la performance ; la comédie noire Potato Dreams of America sur un enfant et sa mère venus de l’URSS qui tentent de trouver asile en Amérique ; We Burn like This sur une Juive menacée par des Néonazis dans le Montana et The Last Son de Tim Sutton sur un hors-la-loi sans pitié qui va tout faire pour que la sinistre prophétie qui annonce qu’il sera assassiné par l’un de ses enfants ne se produise pas.

A noter qu’Hors compétition, le festival présentera notamment City of lies de Brad Furman, sur l’enquête autour de la mort du rappeur Notorious Big dans lequel Johnny Depp campe un policier, Stillwater de Tom McCarthy avec Camille Camille Cottin et Matt Damon en père désespéré, The Card Counter, le film policier de Paul Schrader avec Oscar Isaac dans la peau d’un homme accro au poker, ou encore Flag day de Sean Penn. Deauville promet aussi un «film surprise très attendu qui viendra combler les amoureux de cinéma et de science-fiction».

Liste complète des films en compétition

Pig de Michael Sarnoski

Blue Bayou de Justin Chon

Catch the Fair One de Josef Kubota Wladyka

Down With the King de Diego Ongaro

John and the Hole de Pascual Sisto

La Proie d’une ombre de David Bruckner

Pleasure de Ninja Thyberg

Potato Dreams of America de Wes Hurley

Red Rocket de Sean Baker

The Last Son de Tim Sutton

The Novice de Lauren Hadaway

We Are Living Things d’Antonio Tibaldi

We Burn Like This d’Alana Waksman