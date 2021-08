L'actrice Markie Post (Scrubs, L'homme qui tombe à pic, Les frères Scott, Mary à tout prix...) est décédée

L’actrice américaine Markie Post s’est éteinte ce samedi 7 août des suites d’un cancer contre lequel elle se battait depuis près de quatre ans.

Ses proches - son époux, l'écrivain Michael Ross, et leurs deux filles, l'actrice Kate Armstrong Ross et Daisy Schoenborn, ainsi que son agent ont annoncé la triste nouvelle qui a particulièrement ému les fans de séries mais aussi ses partenaires de jeu.

L'actrice, née le 4 novembre 1950 à Palo Alto en Californie, avait été révélée au grand public dans les années 1980 dans les séries comme L'Incroyable Hulk (en 1979), La Croisière s'amuse (en 1982), L'homme qui tombe à pic (1981-86), et Night Court (Tribunal de nuit, 1984-92).

Elle avait par la suite incarné la mère du docteur Elliot Reid, jouée par Sarah Chalke dans la série Scrubs (2001-2010), la mère de Cameron Diaz au cinéma dans la comédie Mary à tout prix (1998) ou encore celle de Sophia Bush dans la série Chicago PD (depuis 2014).

En 2018, elle était au casting de la série Santa Clarita Diet au côté de Drew Barrymore et ces dernières années apparaissait aussi régulièrement dans la série «The Kids are Allright» malgré la chimothérapie.

Après avoir épousé en premières noces Stephen Knox, la comédienne avait épousé en 1982 l'écrivain Michael A. Ross, avec qui elle a eu ses deux filles. Elle était devenue il y a quelques mois grand-mère.

Des hommages bouleversants

Les jeunes actrices qui l’ont côtoyée lui ont rendu de longs hommages sur les réseaux sociaux et pleurent à l’unisson une actrice talentueuse dotée d’une profonde gentillesse, « une mère protectrice » pour elles disent-elles, dans une industrie pas toujours tendre avec les femmes.

« Ma douce Markie ... Je n'ai pas les mots. Dévastée vient à l'esprit. Effondrée. Navrée. Cette femme. Ce rayon de soleil. Lumière pure. Et bonté. Markie Post était une icône de télévision. Audacieuse. Marrante. Toujours dans la blague, généralement avant le reste de l’assemblée. Elle avait toujours une perspective plus profonde sur la réalité d'un personnage que ce qui était écrit dans le scénario. Quand j'ai vécu dans une boîte qui a rendu profondément difficile le fait d'être une femme qui pourrait exister et… respirer? Markie m’a enveloppée de ses bras (…) Elle a tout fait avec un sourire et un rire, et avec plus de sagesse que la plupart d'entre nous pourrions espérer apprendre (...) Markie était le genre de maman qui vous faisait vous sentir invincible tout en vous donnant la permission d'être vulnérable et tendre. Je n'oublierai jamais ce pouvoir mystique. Cette dualité rare. »

Hilarie Burton avec qui elle a aussi joué dans Les frères Scott a aussi tenu à lui rendre hommage. « Elle était tellement douée pour aimer les gens… La façon dont elle parlait de son mari et de ses filles… Je voulais être aimé comme ça. Je voulais AIMER comme ça (…) Elle a (aussi) joué la mère de @sophiabush (...), faisant de nous des sœurs de la télévision en quelque sorte. C'était le genre de personne que tout le monde considérait comme sa chère amie, car je ne pense pas qu'elle savait être moins que ça. Mais à son mari Michael et à ses filles Kate et Daisy… merci de la partager avec nous. L'aimer a été une joie ».