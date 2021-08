Global Citizen Live : Ed Sheeran, DJ Snake, Black Eyed Peas, Christine and The Queens... en concert à Paris

Global Citizen Live arrive à Paris, avec une incroyable liste d’artistes – parmi eux Ed Sheeran, Black Eyed Peas, DJ Snake - qui se produiront depuis le Champs-de-Mars dans le cadre d’une diffusion mondiale de 24 heures, à partir du 25 septembre 2021.

Au cours de cet événement exceptionnel, des performances en direct mais aussi pré-enregistrées seront diffusées depuis les six continents annoncent les organisateurs.

Ed Sheeran, Doja Cat, DJ Snake, H.E.R., Black Eyed Peas et Christine and the Queens ainsi qu'une invitée spéciale, Angélique Kidjo, sont annoncés pour se produire face à la Tour Eiffel.

Bonjour, France! We’re thrilled to announce the lineup for our #GlobalCitizenLive festival in Paris on Sept. 25! @edsheeran, @DojaCat, @BEP, @HERMusicx, and more will be there, and YOU can join, too. Get tickets here, and we’ll see you by the Eiffel Tower: https://t.co/m3mNfwUDcm pic.twitter.com/B9GWrZocYJ — Global Citizen (@GlblCtzn) August 10, 2021

Des passages en simultané sont prévus depuis Paris, Lagos, Londres, Los Angeles, New York, Rio de Janeiro, Séoul et Sydney.



Les autres artistes et intervenants qui participeront depuis ces diverses villes du monde sont les suivants : Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Billie Eilish, BTS, Burna Boy, Camila Cabello, Coldplay, Cyndi Lauper, Davido, Demi Lovato, Duran Duran, Femi Kuti, Green Day, Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Jennifer Lopez, Jon Batiste, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Made Kuti, Meek Mill, Metallica, Rag'n'Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd, Tiwa Savage et Usher.

Get ready for a once-in-generation global festival to defend the planet and defeat poverty. Here's everything you need to know about #GlobalCitizenLive https://t.co/oPCV9vhych pic.twitter.com/YnXsE4amEH — Global Citizen (@GlblCtzn) August 10, 2021

Pour assister au concert qui aura lieu sur le Champs-de-Mars, des billets sont à gagner sur le site de globalcitizen.org. 5000 gagnants seront tirés au sort le 25 août. Global Citizen Live précise que seront appliquées les dernières directives et mesures de sécurité relatives au Covid-19. Les spectateurs devront présenter un certificat de vaccination avec les deux doses complètes ou un test de dépistage négatif.

Un concert pour la bonne cause

Global Citizen est un mouvement ayant «pour objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde d'ici à 2030».

Pour faire entendre cette noble cause, Global Citizen Live rassemble des artistes, des célébrités et des dirigeants mondiaux pour alerter sur l’urgence d’agir en matière de changement climatique et de pauvreté.

Global Citizen Live s'inscrit dans le cadre du Plan de relance mondial de Global Citizen, une campagne sur une année ponctuée par des événements destinés à donner le coup d'envoi d'une relance mondiale après le Covid-19 et ses répercussions.

En amont du sommet du G20 en octobre et de la COP26 en novembre, la campagne Global Citizen Live exhorte les dirigeants mondiaux, les grandes entreprises et les fondations à défendre la planète et à vaincre la pauvreté de diverses manières.