L'actrice Christina Applegate révèle être atteinte d'une sclérose en plaques

Après avoir survécu à un cancer il y a 13 ans, Christina Applegate annonce qu’elle souffre d’une sclérose en plaques.

«Salut les amis. Il y a quelques mois, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. C'est une drôle d'expérience. Mais j'ai été soutenue par des gens qui ont également cette maladie», a commencé par écrire la comédienne de 49 ans dans un message posté sur Twitter le 10 août, faisant peut-être référence à l’actrice Selma Blair, elle aussi atteinte de cette maladie inflammatoire auto-immune chronique, qui attaque le système nerveux central.

«C'est une traversée difficile. Mais comme nous le savons tous, la vie continue. À moins qu'un connard fasse barrage. Comme un de mes amis atteint de sclérose en plaques le dit, 'on se réveille et on fait ce qui est indiqué'. Et c'est ce que je fais. Donc maintenant que je vis ça, je demande un peu d'intimité. Merci, bisous», a ajouté celle qui incarnait la sœur de Rachel dans la série Friends.

Une extraordinaire combattante face au sort qui s'acharne

L'ex-héroïne de Mariée, deux enfants, maman d'une petite fille depuis 2011, avait déjà dû faire face à de graves problèmes de santé par le passé. En 2008, c’est un cancer du sein qui lui avait été diagnostiqué. La star de la série Dead to Me avait alors dû subir une double mastectomie. «Je suis libérée. Je suis à 100 % guérie de mon cancer. Une chose est sûre, je ne vais pas mourir», avait-elle déclaré par la suite.

En 2017, les médecins avaient ensuite procédé à l’ablation de ses ovaires. Porteuse d'un gène augmentant le risque de cancer, l'actrice, à l'instar d'Angelina Jolie, avait en effet décidé de procéder à cette opération préventive.

«Ma cousine est décédée d'un cancer des ovaires en 2008. Je pouvais éviter ça. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre le contrôle. C'est un soulagement. C'est quelque chose dont je n'ai pas à me soucier. Maintenant, espérons que je ne me ferai pas renverser par un bus», avait-elle confié au site Today.

Depuis l'annonce de sa sclérose en plaques, les fans de Christina Applegate saluent son immense courage qui force le respect. «Tu es la personne la plus forte du monde» ; «Je t'envoie beaucoup d'amour, Christina, tu es si forte et tu vas t'en sortir», peut-on notamment lire dans les nombreux messages postés sur Twitter.