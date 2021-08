Beyoncé annonce la sortie prochaine d'un nouvel album

La chanteuse américaine, qui fêtera le 4 septembre prochain ses 40 ans, a confié qu’elle travaillait actuellement sur de nouveaux titres.

Une bonne nouvelle pour les fans de l’artiste qui attendent impatiemment un nouvel album depuis la sortie en 2016 de Lemonade, son dernier opus en date.

«Je suis en studio depuis plus d'un an et demi. Parfois ça me prend un an pour trouver le bon son, le bon rythme...», confie-t-elle au magazine «Harper’s Bazaar». «Un refrain peut avoir plus de 200 harmonies combinées. Mais il n'y a rien qui surpasse le niveau de passion, d'amour et de guérison que je ressens en studio. Après 31 ans de carrière, c'est toujours aussi excitant que quand j'avais 9 ans. Oui, de nouveaux morceaux arrivent», a affirmé Beyoncé.

La star ne cache pas son enthousiasme, et voit ce projet comme une renaissance après le confinement. «Avec le temps passé confiné et toutes les injustices que nous avons subies l’année dernière, je crois que nous sommes tous prêts à nous évader, à voyager, à aimer et à rire de nouveau. Je sens une renaissance émerger et je veux participer de toutes les façons possibles à cette échappatoire».

Nouvelles directions

Son nouvel album pourrait prendre une direction inédite. L’ancienne Destiny's Child dit vouloir s’affranchir des règles et des codes. «J'ai passé tellement d'années à essayer de m'améliorer et d'améliorer tout ce que j'ai fait que j’en suis rendue à un point où je n'ai plus besoin de rivaliser avec moi-même. Je n'ai aucun intérêt à retourner en arrière. Le passé est le passé. J'ai payé mon dû et suivi toutes les règles pendant des décennies, aujourd'hui je peux briser les règles qui ont besoin d'être brisées».

After more than two decades in the spotlight, @Beyonce has become much more than a pop icon. She’s a cultural force who has routinely defied expectations and transformed the way we understand the power of art to change how we see ourselves and each other. https://t.co/bUg58Y9cIB — Harper's Bazaar (@harpersbazaarus) August 10, 2021

A la veille de ses 40 ans, Queen B affirme aussi vouloir plus que jamais profiter de son époux (Jay-Z) et de leurs enfants et découvrir des joies inédites. «Je veux explorer de nouveaux aspects de ma vie que je n'ai pas encore découverts, profiter de mon mari et de mes enfants. Je veux voyager sans avoir à travailler. Je veux que cette décennie soit pleine de joie, de fête et d'amour donné et reçu. Je veux donner beaucoup d'amour à ceux qui m'aiment en retour», s’est-elle exclamée.