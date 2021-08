Banksy : de nouvelles œuvres réalisées en Angleterre

Plusieurs œuvres de street art sont récemment apparues dans l'Est de l'Angleterre. L'artiste Banksy a confirmé en être l'auteur dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Intitulée «A Great British Spraycation», elle montre les pérégrinations estivales du maître de l'art de rue. On y voit Banksy voyager à bord d'un vieux camping-car et grapher dans plusieurs villes des comtés du Norfolk et du Suffolk.

Des œuvres tantôt amusantes, tantôt engagées

A Oulton Broad, une œuvre peinte sur un mur de brique montre trois enfants sur un bateau, dont l'un en train d'écoper, avec l'inscription «We're all in the same boat» (nous sommes tous dans le même bateau). Il s'agirait d'une référence à la crise climatique. L'artiste s'est servi d'une tôle pour figurer la barque.

Sur le contrefort en béton d'une plage de Lowestoft, Banksy a représenté un rat, son personnage fétiche, sirotant un cocktail dans un transat. Dans la même ville, l'artiste a fait apparaître un goéland au-dessus d'une benne à encombrants, prêt à se servir.

Toujours sur le front de mer, cette fois à Gorleston, un autre œuvre peinte au dessus d'un banc représente une pince de machine de fête foraine, faisant passer ceux qui viennent s'asseoir pour des peluches à gagner.

Le bord de mer a inspiré Banksy

Dans la petite ville de King's Lynn, Banksy offre à la statue de l'ingénieur Frederick Savage, célèbre pour ses machines à vapeur, un cornet de glace et une langue pour la déguster.

Autre tag amusant, un groupe de bernard-l'ermite peints sur une digue de la petite ville côtière de Crome. L'un d'entre-eux semble vendre des coquille à ses congénères et tient une pancarte indiquant «Locations de luxe uniquement». Sans doute une référence à l'itinérance, aux réfugiés et au marché de la location, thèmes sociaux chers à Banksy.

L'artiste britannique entretient toujours le mystère sur son identité tandis que ses œuvres affolent les ventes aux enchères. En mars dernier, l'une d'elle mettant à l'honneur les soignants avait atteint le montant record de 20 millions d'euros.