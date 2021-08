The Cure : le bassiste Simon Gallup quitte le groupe

Après quarante ans passés au sein de The Cure, le bassiste Simon Gallup vient d’annoncer sa décision de quitter le célèbre groupe britannique en raison, a-t-il dit, de plusieurs «trahisons».

C’est dans un message posté sur son compte Facebook que Simon Gallup a annoncé la nouvelle de manière plutôt laconique. «C’est avec le cœur un peu lourd que je vous annonce que je ne suis plus un membre de The Cure ! Bonne chance à eux…», écrit ainsi le musicien de 61 ans. Quand un fan lui demande s’il se porte bien. Le bassiste répond : «Je vais bien… j’en ai juste eu marre des trahisons». Sans autre précision.

La nouvelle a de quoi surprendre les fans de The Cure, Simon Gallup étant – avec Robert Smith, le leader – son plus ancien membre. Il avait rejoint le groupe en 1979, avant de prendre ses distances en 1982 après un désaccord avec Robert Smith. Il reviendra en 1984, et fera une courte pause en 1992 pour des raisons de santé. Le nom de Simon Gallup figure sur 11 des 13 albums du groupe britannique.

Une relation mouvementée avec Robert Smith

Personne ne sait vraiment à quoi Simon Gallup fait allusion quand il parle de «trahisons». Une chose toutefois est certaine : sa relation avec Robert Smith, le chanteur et leader de The Cure, a été mouvementée tout au long de leur carrière respective. «Pour moi, le cœur de nos performances en live a toujours été Simon. Et il a toujours été mon meilleur ami (…). Nous avons eu des périodes difficiles au cours des années, mais nous avons réussi à maintenir une bonne amitié, qui a grandi à travers nos expériences partagées depuis l’adolescence. Quand on a un ami comme cela, depuis aussi longtemps, il faudrait un événement extraordinaire pour que cette amitié se brise», confiait Robert Smith en 2019.

Pour le moment, ni Robert Smith, ni aucun membre de The Cure, n’ont réagi au départ de Simon Gallup. Ce dernier précisera peut-être, à l’avenir, les raisons exactes qui ont motivé son départ du groupe.