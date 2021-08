Johnny Depp évoque le boycott dont il se dit victime à Hollywood

En pleine promotion de son nouveau film, Minamata, Johnny Depp a évoqué les «cinq dernières années surréalistes» qu’il vient de vivre. Et le boycott dont il se dit victime, depuis, à Hollywood.

Dans un rare entretien accordé au site britannique Sunday Times, le premier depuis qu’il a perdu son procès en diffamation à Londres contre le tabloïd The Sun dans lequel il avait été qualifié de «batteur de femmes», Johnny Depp assure être «boycotté» par Hollywood en raison de la saga judiciaire qui l’oppose à son ex-épouse, Amber Heard.

Les accusations de violences conjugales dont il a été la cible ont largement entaché sa réputation et sa carrière après la divulgation de nombreux détails sur sa vie privée lors des différents procès, notamment à propos de sa consommation d’alcool et de drogues.

Écarté de la saga cinématographique Pirates des Caraïbes, et de son rôle dans Les Animaux Fantastiques, Johnny Depp constate avec amertume que son dernier film, Minamata – dans lequel il incarne le photographe de guerre, W. Eugene Smith, qui a aidé à dénoncer l’impact dévastateur de l’empoisonnement au mercure sur les communautés côtières du Japon dans les années 1970 – se retrouve aujourd’hui à payer les frais de sa réputation à Hollywood, qui n’a toujours pas confirmé la date pour la sortie du film aux États-Unis.

«Il y a des films qui touchent les gens, et cela (l’absence de date de sortie, ndlr) a un impact sur ceux de Minamata et ceux qui vivent des choses similaires. Et tout ça pour rien… juste à cause du fait que je suis boycotté par Hollywood ? Un seul homme, un seul acteur dans une situation désagréable et compliquée, au milieu de toutes ces années ?», explique l’acteur de 58 ans, précisant au passage que ses difficultés personnelles sont «équivalentes à des griffures de chaton» par rapport aux faits relatés dans Minamata. Ou aux victimes de l’épidémie de coronavirus.

Une absurdité

Selon Johnny Depp, sa disgrâce dans l’industrie cinématographique est une «absurdité liée aux calculs des médias». «Peu importe ce que j’ai traversé, ça s’est passé. Mais, dans l’absolu, cette partie précise de mon existence est tellement absurde», explique-t-il, réaffirmant son désir d’aller de l’avant «afin de faire la lumière sur toute cette histoire».

Le comédien, qui recevra le 22 septembre prochain, au festival du film de Saint-Sébastien, en Espagne, le prix Donostia en «reconnaissance de sa carrière» a également tenu à remercier chaleureusement ses fans pour leur soutien indéfectible. «Ce sont eux mes employeurs. Cela a toujours été le cas. Ce sont eux qui achètent les billets et les produits dérivés. Ce sont eux qui ont fait la fortune des studios, ce que ces derniers ont oublié depuis longtemps. Pas moi (…). Ils sont restés à mes côtés depuis le début, et c’est pour eux que je continue à me battre. Toujours, jusqu’au bout. Peu importe où cela me mènera», conclu-t-il.