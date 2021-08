Festival de Deauville 2021 : Johnny Depp attendu sur les planches

Le 47e festival du cinéma américain de Deauville se tiendra du 3 au 12 septembre. Et les fans de Johnny Depp pourront apercevoir l’acteur dans le cadre de ce grand rendez-vous normand.

Une invitation qui devrait redonner le sourire à la star américaine, qui a récemment déclaré dans une interview au Sunday Times être boycotté par Hollywood après avoir perdu son procès contre le tabloïd britannique The Sun.

L’ex d’Amber Heard viendra présenter le film (hors compétition) «City of lies» de Brad Furman dans lequel il incarne Russell Poole, l’homme qui a enquêté sur la disparition des rappeurs 2Pac et Notorious B.I.G.

Johnny Depp partira également à la rencontre des festivaliers, tout comme Oliver Stone, réalisateur du documentaire «JFK Revisited : Through the looking glass» qui plonge dans les secrets de l'assassinat de l'ancien président américain. Ces entrevues avec le public auront lieu les 4 et 5 septembre.