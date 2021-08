Les mangas les plus attendus de la rentrée 2021

Les vacances s'achèvent à peine qu'il est déjà temps pour les éditeurs de mangas de remplir les librairies de leurs nouveautés. Voici ce qui attend les fans de BD japonaises dans les prochaines semaines.

keiji (18 août)

© by HARA Tetsuo / Shûeisha

Après avoir récupéré les droits de plusieurs mangas de Tetsuo Hara (père du cultissime Hokuto no Ken aux côtés de Buroson), l'éditeur Mangetsu nous livre sa première adaptation avec Keiji. Déjà paru en France dans les années 2000 chez Casterman, cette œuvre est de retour dans une édition promise comme étant de meilleure qualité, avec une traduction revue et corrigée. On y découvre l'histoire (violente) d'un jeune seigneur de guerre au temps du Japon médiéval. A noter qu'à partir d'octobre sera réédité Soten no Ken, du même auteur, toujours chez Mangetsu qui entend devenir un incontournable de Tetsuo Hara dans nos contrées.

Mangetsu, le 18 août.

Lupin the third - anthology (27 août)

© Monkey Punch 2019

La rentrée manga ne se passera pas sans l'arrivée d'un premier recueil d'aventures de Lupin The Third. Le héros de Monkey Punch, dont les séries animées et les films sont venus peupler nos écrans, n'avait jamais eu droit à une édition officielle de son manga original dans nos contrées. L'année 2021 devrait donc réparer cet affront. Initialement prévu pour paraître dans le courant du mois d'octobre, c'est finalement avec quelques semaines d'avance que l'on pourra découvrir le gentleman cambrioleur dès le 27 août. L'anthologie proposée par Kana réunit 12 chapitres sélectionnés par l'éditeur japonais de Monkey Punch, qui s'est éteint le 11 avril 2019.

Lupin The Third Anthology, de Monkey Punch, éd. Kana, le 27 août.

Gantz:E (1er septembre)

Gantz:E





Une belle page couleur de Gantz:E dans le Young Jump, ça donne envie de se replonger dans l'univers.



Justement retrouvez le tome 1 en librairie le 1 septembre 2021.





On a hâte de le lire ! Et vous ?



https://t.co/luM1HR93Rg pic.twitter.com/AiGdzxe3KI — Delcourt/Tonkam (@DelcourtTonkam) August 11, 2021

Les fans du cultissime Gantz (de Hiroya Oku) vont pouvoir replonger dans cet univers inquiétant par le biais d'un spin-off intitulé Gantz:E. L'auteur Hiroya Oku reprend sa série fétiche mais s'attèle ici au scénario et laisse le soin à Jin Kagetsu de se pencher sur le dessin. Le tandem nous emporte ici à l'époque Edo, au temps des samouraïs et des katanas pour des combats sans merci.

Delcourt-Tonkam, le 1er septembre.

Mermaid Forest - Edition originale (1er septembre)

[SAGA MERMAID FOREST]



Plus de précisions sur la réédition annoncée :



Cette nouvelle version française comprendra l’intégrale de la série de Rumiko Takahashi : Mermaid Forest, Scar et Gaze.



En deux tomes, au format Perfect



Sortie prévue à l'été 2021 ! pic.twitter.com/01u2HMDwsb — Glénat Manga SHANGRI-LA FRONTIER le 8 Septembre (@Glenat_Manga) January 28, 2021

Glénat poursuit son long travail de réédition des œuvres de Rumiko Takahashi. Après Ranma 1/2 et Maison Ikkoku, c'est au tour de Mermaid Forest de reprendre le chemin des librairies. Après une édition en 1998 en France (disparue depuis), Glénat entend offrir une seconde vie à ce manga par le biais du format Perfect, qui comprend une nouvelle traduction et un papier de haute qualité, en plus d'un format XL flatteur. Une édition prestigieuse qui permettra de découvrir l'odyssée de Yuta, devenu immortel après avoir mangé de la chair de sirène.

Glénat, le 1er septembre.

Avaler la terre (2 septembre)

CHIKYU O NOMU © TEZUKA PRODUCTIONS

On ne présente plus Osamu Tezuka (1928-1989), père du manga moderne et auteur de centaines d'œuvres particulièrement réussies. Pour la rentrée, les éditions FLBLB nous gratifient d'Avaler la Terre. Un titre qui place le lecteur au cœur d'une conspiration féminine mondiale, qui vise à punir les hommes en provoquant la fin de la planète bleue. Audacieuse et sublime, cette œuvre mérite largement que l'on s'y attarde... Même cinquante ans après sa parution au Japon, elle reste encore d'une incroyable modernité.

FLBLB, le 2 septembre.

Leviathan (2 septembre)

Attendu pour le 2 septembre, Leviathan est une nouvelle création originale de l'éditeur Ki-oon. Un titre qui devra être suivi de près par tous les amateurs d'Akira, d'Alien et de Blame!, puisque son auteur Shiro Kuroi entend proposer un récit ambitieux. A la lecture des premières pages, son travail est déjà impressionnant et nous plonge dans un huis-clos au cœur d'un vaisseau spatial qui recèle de sombres secrets.

Ki-oon, le 2 septembre.

Kirby - Voyage dans les nuages (2 septembre)

Notre petite boule rose préférée s'en va faire un tour dans l'espace et c'est juste super kawaii !



"Kirby – Voyage dans les nuages", sortie librairie le 2 septembre 2021



-> https://t.co/dpfE3doUso pic.twitter.com/v6E6dug4vz — Mana Books (@Mana_Books_) July 26, 2021

Mana Books pense aux plus jeunes avec deux jolis contes mettant en scène Kirby, le héros rose et rond comme un ballon de Nintendo. Intitulés Voyage dans les Nuages et L'île aux Friandises, ces deux mangas jeunesse permettent aux parents de partager une petite histoire avant d'aller dormir, voire de proposer un moment de lecture pour les élèves de CP. On salue au passage les dessins sublimes des sœurs Poto et Tau Karino qui donnent vie à Kirby et ses amis.

Mana Books, le 2 septembre.

Lucja - a story of steam and steel (3 septembre)

© by INADA Coji / Leed

Après avoir relancé ces derniers mois la plupart de ses publications faisant suite à son rachat par Dupuis, les éditions Vega entament cette rentrée avec leur premier manga inédit de 2021. Lucja - A Story of Steam and Steel nous emporte dans un univers steam punk au cœur de la Pologne du XVe siècle. Dans cette dystopie, les chevaliers utilisent l'énergie dégagée par la vapeur pour animer des armures d'un nouveau genre. Une technologie qui promet des duels épiques que la jeune Lucja entend remporter à la force de ses poings. Coji Inada livre ici un récit que les amateurs de Gunnm et Levius devraient apprécier.

Vega-Dupuis, le 3 septembre.

I'M Standing on a million lives (8 septembre)

[ANNONCE] "I'M STANDING ON A MILLION LIVES" TOMES 1 ET 2 EN LIBRAIRIE LE 08 SEPTEMBRE





Peut-on sauver des millions de vies en mode solo ?





Dès le 8 septembre 2021, marchez dans les pas d’un anti-héros avec "I’m standing on a million lives" tome 1. Collection Pika Shônen. pic.twitter.com/0tvPIfa1Ey — Pika Edition (@pikaedition) April 23, 2021

On sait le genre Isekai (où un héros est transporté dans un autre monde) très cher au cœur des Japonais et I'm standing on a million lives connaît déjà un fort engouement au pays du soleil-levant, tandis que le service de streaming Crunchyroll en propose la version animée. C'est chez Pika que l'on retrouvera sa version manga adaptée par Akinari Nao. Pour les néophytes, ce titre narre les tribulations du jeune Yûsuke, gamer de son état. Sa vie bascule le jour où il se retrouve projeter dans un monde parallèle ressemblant furieusement à un jeu de rôle. Sur ses épaules pèsent rapidement la vie de plusieurs milliers de personnes. Problème, notre héros du jour n'est pas connu pour son empathie...

Pika, le 8 septembre.

Shangri-la : Frontier (8 septembre)

Jouer aux jeux vidéo, c'est bien, mais vivre dedans peut se révéler encore mieux (ou pire). C'est du moins ce qu'imagine Sunraku. Un passionné qui va devoir redoubler d'efforts pour s'imposer au jeu Shangri-La Frontier. C'est affublé d'un masque d'oiseau qui ne le rend pas nécessairement crédible, que notre gamer du jour va devoir s'imposer parmi les millions de joueurs qui s'attardent chaque jour sur ce MMORPG, dont l'univers heroic-fantasy est peuplé de monstres légendaires. Un titre de plus très attendu chez Glénat.

Glénat, le 8 septembre.

Bioman La Bible Officielle (9 septembre)

Rassemblant 3 mooks sortis au Japon en 2018, complétée d'interview inédites, cette bible ultime pléthorique satisfera aussi bien les nostalgiques que les fans de #sentai





"#Bioman, la bible officielle"



Dim. 210x297mm



184 pages



Disponible le 9/9/2021



Prix 24,90€ pic.twitter.com/yD7JvwdpPC — Editions Kurokawa (@Kurokawa) June 10, 2021

Devenu culte dans les années 1980, la saga Bioman fait aujourd'hui l'objet d'un beau livre aux éditions Kurokawa, dans la collection Kuropop. Sur 184 pages, on y découvre l'envers du décor de cette série Sentai ultrapopulaire. Le livre détaille les trois séries et revient avec de nombreuses illustrations sur ces ancêtres des Power Rangers. Nostalgie quand tu nous tiens...

Kurokawa, le 9 septembre.

Teenage Renaissance (9 septembre)

© SHISHUNKI RENAISSANCE! DAVID KUN © 2018 by Yushin Kuroki / SHUEISHA Inc.

La collection WTF?! s'enrichit d'un titre inédit et 100 % loufoque chez Akata. Paru dans le légendaire Weekly Shônen Jump au Japon, Teenage Renaissance nous transporte au temps d'un lycée où les héros des œuvres d'art prennent vie. C'est ainsi que le jeune David, au corps sculputral, s'éprend de la belle Venus. Mais vivre sa puberté au sein de la Louvre Academy n'est pas de tout repos. Bourré d'humour à chaque page, Teenage Renaissance devrait faire parler de lui en septembre et mérite l'attention des fans de mangas en manque de délires. Akata précise que ce titre sera proposé en quatre tomes.

Akata, le 9 septembre.

La peste (16 septembre)

© by KURUMADO Ryôta / Shinchôsha

Les éditions Michel Lafon font aussi leur rentrée littéraire... en manga. La maison d'édition historique proposera le 16 septembre, l'adaptation du célèbre roman La Peste d'Albert Camus (1913-1960). Un récit qui devrait être étalé sur deux tomes où Ryôta Kurumado dépeint l'épidémie détaillée dans ce chef d'œuvre initialement publié en 1947. Loin de la maladie, Albert Camus y décrivait surtout la montée du fascisme et comment un groupe d'homme a tenté par tous les moyens d'y résister. Un classique à découvrir.

Michel Lafon, le 16 septembre.

Mars Red (22 septembre)

© by KARAKARA Kemuri / Mag Garden

Si les amateurs d'animes connaissent sans doute la série diffusée sur Wakanim, le 22 septembre prochain il sera sans doute temps de découvrir également Mars Red dans sa magnifique version manga. Prévu en trois tomes chez Panini, Mars Red nous transporte en 1924 où une troupe de soldat d'élite décide d'affronter des humains transformés en vampires en raison d'un mystérieux virus. Superbement illustré par Kemuri Karakara, Mars Red fait parti des titres les plus attendus du moment et devrait trouver son public.

Panini, le 22 septembre.

Kaiju n°8 (6 octobre)

Mi-homme, mi-kaiju, retrouvez Kafka Hibino le 6 octobre dans vos librairies avec le tome 1 de #KaijuNo8 pic.twitter.com/oLfbYTUh57 — Kazé (@KazeFrance) July 20, 2021

Attendu comme le nouveau Shingeki no Kiojin (L'Attaque des titans), Kaiju n°8 devrait créer la sensation chez les fans de mangas. Kazé, son éditeur, mise en tout cas beaucoup sur ce titre qui possède de nombreuses qualités. Les lecteurs s'attacheront à découvrir le sort de Kafka Hibino, un cantonnier chargé de nettoyer les cadavres de Kaijus, ces monstres géants qui ravagent les rues de Tokyo. Mais son destin bascule soudainement, lorsqu'il fait corps avec un organisme mutant qui lui permet de devenir lui aussi un Kaiju à volonté. Héritier d'un nouveau pouvoir, Kafka devra apprendre à rebondir.

Kazé, le 22 septembre.

goldorak (15 octobre)

© Kana

Devenu une œuvre culte en France, Goldorak sera de retour en octobre prochain dans la collection Kana Classics, qui a déjà mis en avant une aventure d'Albator revue par Jérôme Alquié. Le robot géant de Go Nagai s'offrira donc une aventure inédite imaginée par cinq auteurs phares de la BD, et non des moindres avec au scénario : Xavier Dorison, au dessin : Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac, tandis que Yohan Guillo mettra le fruit de leur travaux en couleurs. Une BD-Manga qui devrait cartonner en vue des prochaines fêtes de fin d'année.

Kana Classics, 15 octobre.

neon genesis evangelion (2e semestre 2021)

© Yoshiyuki Sadamoto . Gainax / Kadokawa Ltd.

On ne présente plus Neon Genesis Evangelion, mais les fans de la série animée et ceux qui n'ont encore jamais lu sa version manga pourront profiter cette année d'une nouvelle édition luxueuse de cette œuvre de SF qui a su marquer son temps. Cette édition grand format compilera les 14 volumes initiaux en sept albums double. De quoi accompagner la sortie du film Evangelion 3.0+1.0 disponible en France depuis le 13 août sur Amazon Prime Video.

Glénat, courant second semestre 2021.