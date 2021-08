«Bac Nord», «Les Fantasmes», «Baby Boss 2» : ces 3 films à voir ce mercredi 18 août

Le polar événement «Bac Nord» qui va faire sensation, la comédie légère «Les Fantasmes», et la suite du film d'animation «Baby Boss»... Voici trois longs-métrages à découvrir au cinéma dès ce mercredi 18 août.

«Bac Nord», de Cédric Jimenez

C'est le film coup de poing de cette fin d'été. Six ans après «La French» sur la mafia marseillaise, Cédric Jimenez revient dans la cité phocéenne et signe «Bac Nord». Ce polar s'inspire d'une affaire judiciaire qui a fait la une des journaux il y a près de dix ans. En 2012, les quartiers nord enregistrent en effet le taux de criminalité le plus élevé de France. Sur le terrain, les agents de la Brigade anti-criminalité tentent de faire régner l’ordre mais font face à une réalité qui les dépasse. La cité a en effet ses propres règles. Et leur hiérarchie les pousse à améliorer leurs résultats, les obligeant à outrepasser la loi pour arrêter les dealers. Mais ce jeu cessera le jour où le système judiciaire va leur tourner le dos.

Une plongée au cœur de la BAC - présentée hors-compétition au Festival de Cannes et qui a divisé le public car elle prendrait partie, selon certains, pour les policiers - avec Gilles Lellouche, François Civil et Karim Leklou. Rappelons que «Bac Nord» a été tourné avant le verdict dans le procès de cette unité qui s'est soldé par sept relaxes et des peines avec sursis pour onze prévenus. Le parquet a fait appel en mai dernier.

«Les fantasmes», de David et Stéphane Foenkinos

Ils aiment faire l’amour devant les caméras, la tristesse et les larmes les excitent, ils sont attirés par la sœur de leur partenaire… Dans leur nouveau film, les frères Foenkinos s’intéressent à six couples qui explorent chacun à leur manière des fantasmes sexuels. Monica Bellucci, Suzanne Clément, Carole Bouquet, Karin Viard, Alice Taglioni, Céline Sallette, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Ramzy Bedia, Jean-Paul Rouve, William Lebghil figurent au casting cinq étoiles de ce film à sketchs au ton léger.

«Baby Boss 2 : Une affaire de famille», de Tom McGrath

On avait adoré le premier volet sorti en 2017 et réalisé par le maître de la saga «Madagascar» de Dreamworks. On retrouve avec plaisir les héros de «Baby Boss» dans cette suite pleine de peps qui séduira petits et grands. Les deux frères Templeton sont devenus adultes, mais ont des visions de la vie bien distinctes. L'un est père au foyer, l'autre businessman. Contre toute attente, ils vont unir leurs forces - et retomber en enfance - pour déjouer les plans d'un méchant... Pour relever ce challenge, ils pourront compter sur une petite fille au caractère de feu.

A voir aussi en salle la comédie «Attention au départ !» avec Jérôme Commandeur et André Dussollier, l’adaptation d’une nouvelle d’Haruki Murakami, «Drive my car», signée par le Japonais Ryusuke Hamaguchi, et «Louloute» avec la comédienne césarisée Laure Calamy.