Quel est l'acteur le mieux payé d'Hollywood ?

Le site américain Variety a dévoilé ce mercredi le classement des acteurs les mieux payés d’Hollywood en 2021. Et celui qui arrive en tête s’apprête à faire ses adieux au célèbre agent 007.

En effet, l’acteur Daniel Craig qui sera à l’affiche du 25e volet de James Bond, «Mourir peut attendre», peut se targuer d’avoir le plus gros salaire. Selon Variety, il a touché 100 millions de dollars, soit environ 85,5 millions d’euros, pour les deux prochains volets du film «A couteaux tirés» de Rian Johnson. Une somme touchée grâce à Netflix. Autre star à profiter de la générosité des plates-formes de streaming : Dwayne Johnson. Celui que l’on surnomme «The Rock» a perçu 50 millions de dollars pour jouer dans la comédie de Noël «Red One» attendue en 2023 sur Amazon Prime Video. A la troisième place du podium, on retrouve Will Smith et Denzel Washington qui ont chacun touché 40 millions de dollars, respectivement pour «King Richard» et «Une affaire de détails».

From Daniel Craig to Dwayne Johnson, Inside the Biggest Movie Stars’ Salaries https://t.co/yHu8lTgZ9U — Variety (@Variety) August 18, 2021

Suivent Leonardo DiCaprio (30 millions de dollars pour «Don’t look up»), Mark Wahlberg (30 millions de dollars pour «Spenser Confidential»), Ryan Gosling (20 millions de dollars pour «The grey man»), Chris Hemsworth (20 millions de dollars pour «Thor : Love and Thunder»), Brad Pitt (20 millions de dollars pour «Bullet train»), Michael B. Jordan (15 millions de dollars pour «Without remorse»), Tom Cruise (13 millions de dollars pour «Top Gun : Maverick»), Keanu Reeves (12 à 14 millions de dollars pour «Matrix 4») et Chris Pine (11,5 millions de dollars pour «Dungeons & Dragons»).

Jennifer Lawrence, première des actrices

Concernant les actrices, la première à être citée est Jennifer Lawrence qui atteint la 7e place avec 25 millions de dollars pour «Dont’t look up». Ex-æquo avec Julia Roberts («Leaves the world behind»). Sandra Bullock à l’affiche de «The lost city of D» se classe à la 9e place grâce à un salaire de 20 millions de dollars.

Le comédien Robert Pattinson arrive à la dernière position de ce classement publié par Variety. L’ex de Kristen Stewart qui jouera Batman dans le long-métrage de Matt Reeves - dont la sortie est annoncée pour le 2 mars 2022 en France - a empoché 3 millions de dollars.