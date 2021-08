«Mission impossible 7» : une nouvelle cascade spectaculaire dévoilée (vidéo)

Interrompu en raison de la crise sanitaire, le tournage de« Mission impossible 7 » a repris en Grande-Bretagne. Une nouvelle cascade impressionnante a fuité sur la toile.

Alors qu’en septembre dernier, Tom Cruise s’était élancé sur une rampe à moto pour sauter dans le vide, ce week-end une nouvelle cascade du même acabit a été filmée dans le village de Stoney Middleton, en Angleterre.

Cette fois, c’est un train que la production a choisi de lancer à toute vitesse dans le vide. Une séquence immortalisée en vidéo par plusieurs spectateurs. On y voit une vieille locomotive se jeter du haut d'une falaise et atterrir quelques mètres plus bas dans une ancienne carrière.

Une voie de chemin de fer de plusieurs mètres, traversant la campagne anglaise, a d'ailleurs été spécialement construite ces derniers mois pour les besoins de cette séquence. Une scène filmée par deux hélicoptères, comme en témoignent les images.

Crew from the new Mission impossible film in the hotel last night, top lads and filmed this scene at Darlton quarry in #peakdistrict yesterday pic.twitter.com/Cb6oXE6rOW

— Ian Gambles (@cherrystreet71) August 21, 2021