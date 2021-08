Orange Mécanique : ce jour où Malcolm McDowell racontait la colère de Gene Kelly à cause du film

Malcolm McDowell aura attendu 40 ans avant de comprendre. Il y a quelques années, l’acteur britannique connu pour son rôle dans «Orange Mécanique» avait expliqué sa rencontre tendue avec Gene Kelly peu de temps après la sortie du film dans les salles en 1971.

C’est en 2013, lors de la convention Monster Mania, que Malcolm McDowell a raconté ce jour où il a rencontré Gene Kelly lors d’une soirée organisée par un des dirigeants des studios de la Warner Bros., alors qu’Orange Mécanique – film réalisé par Stanley Kubrick loin de faire l’unanimité à l’époque en raison de la violence qu’il contenait – venait de sortir au cinéma.

«Il me dit, ‘tu ne vas pas le croire, mais Gene Kelly est là !’ Et je lui ai répondu ‘Super, j’adorerais le rencontrer’. Gene me tournait le dos et le gars lui tape sur l’épaule, il se retourne, et l’autre lui dit ‘Gene, je voudrais te présenter Malcolm McDowell’», raconte l’acteur britannique âgé de 78 ans. Et d’expliquer que Gene Kelly lui a jeté un regard assassin avant de partir sans mot dire.

Une raison inattendue

Pendant plusieurs décennies, Malcolm McDowell pensera que la réaction de Gene Kelly était dû au fait que son personnage se met à chanter «Singing in the rain» dans le film lors d’une scène particulièrement violente (à l'époque, ndlr). Un moment totalement improvisé par le comédien au moment du tournage, mais que Stanley Kubrick avait adoré, et décidé de garder dans la version finale. «Comment pouvais-je en vouloir à Gene Kelly ? J’ai pris ce moment merveilleux qu’il a créé, et je l’ai complètement foutu en l’air», dit-il.

Ce n’est que 40 ans plus tard, alors que Malcolm McDowell raconte cette histoire à l’Académie des Oscars, qu’il va découvrir la véritable raison de la colère de Gene Kelly. «Alors que je racontais l’histoire, il y a cette femme qui vient me voir, et qui me dit ‘je suis la veuve de Gene Kelly. Ce n’est pas à vous qu’il en voulait Malcolm. Il était très en colère contre Stanley Kubrick parce qu’il ne l’avait pas payé’. Et j’ai dit ‘mon dieu, nous sommes tellement nombreux à ne pas avoir été payés’», conclut-il hilare.