VIDEO : la bande annonce officielle de «Spider-Man : No Way Home» dévoilée

Après la publication d’une version piratée, les studios Sony Pictures Entertainment ont dévoilé dans la nuit la bande annonce officielle de «Spider-Man : No Way Home». De quoi ravir les fans impatients.

En trois minutes, elle permet de retrouver Peter Parker (Tom Holland) en présence du Docteur Strange (Benedict Cumberbach). L’homme araignée est venu le voir afin que ce dernier use de ses pouvoirs pour effacer de la mémoire collective sa véritable identité. Sa vie est devenue un enfer depuis qu’elle a été révélée par Mysterio dans Far From Home. Mais le sort nécessaire pour y parvenir n’est pas sans danger.

Comme cela est le cas depuis la série Loki, le Multivers fait une nouvelle fois son apparition dans cette bande annonce, avec une superposition des mondes et des époques de l’univers Marvel. Dans sa conclusion, les fans voient apparaître le redoutable Docteur Octopus aperçu dans Spider-Man 2. Ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une réunion entre les trois Spider-Man, où Tom Holland pourrait être rejoint à l’écran par Tobey McGuire et Andrew Garfield. Même si aucune confirmation sur le sujet n’existe pour le moment.

Cette première bande annonce de Spider-Man : No Way Home va donner le tournis aux fans, qui ont à leur disposition assez – et trop peu – d’informations pour alimenter les plus folles rumeurs sur les événements du film dont la sortie dans les salles françaises n’est prévue que le 15 décembre 2021.