Théâtre : les 10 pièces qui vont faire parler d'elles à la rentrée

Après des mois de fermeture et quelques réouvertures éparses, la rentrée sonne l'heure de la reprise à plein régime de la vie culturelle. Un retour à la vie pour les théâtres, qui proposent une programmation riche en nouveautés et têtes d'affiche.

Parmi elles, Vanessa Paradis s'apprête à faire ses premiers pas sur les planches dans une pièce écrite pour elle. Toujours du côté des première fois et des surprises, Matt Pokora ajoutera lui aussi une corde à son arc. Richard Anconina endossera quant à lui le blouson d'un enquêteur. Eux ne s'éloignent jamais bien longtemps de la scène : Jacques Weber, Zabou Breitman, et Arthur Jugnot dévoileront leur nouveau projet, sans oublier Niels Arestrup et François Berléand, réunis dans une même pièce.

Arthur Jugnot dans le costume de l'auteur

Comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, Arthur Jugnot endosse un nouveau rôle. Avec « Saint Exupéry le mystère de l’aviateur », il signe sa première pièce, co-écrite avec Flavie Péan. Dévoilée cet été à Avignon, elle prend ses quartiers au théâtre du Splendid à la rentrée. Elle entremêle la grande histoire, celle d’Antoine de Saint-Exupéry, à celle, des décennies plus tard, d’un père et de son ado en conflit. Un récit qui, entre flash-back et histoire vraie, déroule le fil de l’incroyable destin de Saint-Ex, campé par Davy Sardou.

« Saint Exupéry le mystère de l’aviateur », à partir du 25 août, Théâtre du Splendid (10e).

La nouvelle pièce des «Faux British»

L'équipe déjantée des «Faux British» et du «Gros diamant du Prince Ludwig» - deux pièces respectivement auréolées du Molière de la meilleure comédie en 2016 et en 2018 - revient avec un nouvelle création : «Dans la cour des grands». Une pièce adaptée de la comédie anglaise «Groan Ups», de Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, qui suit, sur trois décennies, une bande de cinq copains autour d'un lieu unique : l'école et la classe où ils ont fait leurs premières bêtises dans les années 1980 et qui s'apprête à fermer. Une comédie annoncée comme burlesque, marque de fabrique de cette équipe de choc.

«Dans la Cour des grands», à partir du 27 août, Théâtre Fontaine (9e).

Richard Anconina joue les flics sur scène

C'est l'un des événements de la rentrée. Richard Anconina foulera les planches dans «Coupable», un thriller adapté d'un long-métrage danois, «The Guilty». L'inoubliable interprète de «Tchao Pantin» y endossera le costume de flic. Un soir de garde, il reçoit l'appel d'une femme en danger. Alors que la ligne coupe, il va tout tenter pour la retrouver. Pour l'accompagner dans ce que Richard Anconina considère comme sa première fois sur scène, il pourra compter sur le metteur en scène Jérémie Lippmann, Molière de la mise en scène pour «La Vénus à la fourrure» avec Marie Gillain.

«Coupable», du 31 août au 30 décembre, Studio Marigny (8e).

Zabou Breitman plonge dans la vie de Dorothy Parker

Après le off d'Avignon, l’actrice et réalisatrice Césarisée présente sa dernière création - « Dorothy » - à Paris. Elle y retrace l’histoire de Dorothy Parker (1893 - 1967) - femme hors du commun, romancière, poétesse, intellectuelle, grande plume du New Yorker, esprit libre à l'humour cinglant morte dans la solitude – que Zabou Breitman fait revivre à travers cinq de ses nouvelles. Un texte que Zabou Breitman met elle-même en scène, et qu’elle interprète seule sur le plateau.

Dorothy, à partir du 3 septembre, Théâtre de la Porte Saint-Martin (10e).

Le retour sur scène de «Papy fait de la résistance»

Quarante ans après sa création au théâtre du Splendid, «Papy fait de la résistance» revient dans une nouvelle mouture. La pièce écrite par Martin Lamotte et Christian Clavier en 1981 - avant de devenir une comédie culte deux ans plus tard sur grand écran - sera de nouveau interprétée par Martin Lamotte lui-même, accompagné notamment de l'irrésistible Catherine Jacob. L'occasion de retrouver la fantasque famille Bourdelle, qui depuis la cave de son hôtel particulier résiste contre l'envahisseur.

«Papy fait de la résistance», à partir du 4 septembre, Théâtre de Paris (9e).

La nouvelle pièce de et avec Josiane Balasko

Autre membre du Splendid à marquer la rentrée, Josiane Balasko est de retour sur scène dans «Un chalet à Gstaad». L'actrice à l'affiche de pas moins de trois films en 2021, signe une nouvelle comédie et retrouve, plus de 40 ans après «Les bronzés font du ski», l'univers de la montagne. Dans ce chalet de la très huppée station de Gstaad, Josiane Balasko imagine ainsi les mésaventures d'un couple richissime, exilé fiscal, dont la fortune pourrait être menacée. Une comédie qu'elle met aussi en scène et dans laquelle elle donnera la réplique à Armelle, Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz, Justine Le Pottier et son mari George Aguilar.

«Un chalet à Gstaad», à partir du 9 septembre, Théâtre des Nouveautés (9e).

Vanessa Paradis pour la première fois au théâtre

A 47 ans, l’inoubliable interprète de « Joe le taxi » s'apprête à faire ses premiers pas au théâtre dans «Maman», une pièce écrite pour elle par son mari Samuel Benchetrit. A l’affiche d’une vingtaine de longs métrages depuis « Noce blanche » de Jean-Claude Brisseau en 1989, l’actrice et chanteuse y donnera la réplique à Eric Elmosnino et Félix Moati. Un événement.

«Maman», à partir du 14 septembre, Théâtre Edouard VII (9e).

Matt Pokora se lance au théâtre

Le chanteur s'apprête à faire ses grands débuts sur scène dans «Les grandes ambitions», nouvelle comédie d'Hadrien Raccah («L'invitation»). Mis en scène par son ami Philippe Lellouche, qui lui a glissé le scénario et sera également sur scène, Matt Pokora donnera la réplique à Estelle Lefébure dans cette histoire de potes. Celles de Fred et Yvan, deux amis d'enfance, au chômage depuis la faillite de leur karaoké. Une période d'inactivité que Charlotte, la compagne de Fred, voit d'un mauvais oeil. Mais alors qu'il lui a promis de passer un entretien d'embauche, les deux comparses pourraient bien avoir d'autres projets.

«Les grandes ambitions», à partir du 17 septembre, Théâtre de la Madeleine (8e).

Niels Arestrup et François Berléand : duo de choc

Un face-à-face prometteur. Niels Arestrup et François Berléand sont réunis sur les planches dans «88 fois l'infini» d'Isabelle Le Nouvel («Big Apple», «Le syndrome de l'Ecossais», «Skorpio au loin»). Ce tandem de haut vol donnera à voir les retrouvailles de deux demi-frères autour d'une vieille valise laissée par leur père. Fâchés, les deux hommes ne se sont pas vus depuis 13 ans et les terribles secrets qu'elle contient pourraient cristalliser leur animosité. Entre mensonge et vérité, petite et grande histoire, cette rencontre mise en scène par Jérémie Lippmann s'annonce captivante.

«88 fois l'infini», à partir du 29 septembre, Théâtre des Bouffes parisiens (2e).

Jacques Weber campe le roi Lear

De toutes les rentrées théâtrales depuis longtemps, Jacques Weber s'attaque, cette saison, à un monument du théâtre shakespearien : «Le roi Lear». Après avoir campé au fil de sa longue carrière les plus grands rôles, de Cyrano à Dom Juan, il se glissera sous la couronne de Lear. Un rôle mythique qu'a souhaité lui confier le grand metteur en scène Georges Lavaudant, à la barre de cette tragédie.

«Le roi Lear», du 3 au 28 novembre, Théâtre de la Porte Saint-Martin (10e).