Tony Parker va partager ses secrets de carrière sur la scène de l'Olympia

Tony Parker s’apprête à monter sur la mythique scène de l’Olympia pour une date unique. Le 4 octobre prochain, la star du basket partagera avec le public de nombreuses anecdotes sur sa carrière.

A 39 ans, l'ancien meneur des Spurs, auréolé de quatre titres NBA, a en effet accepté de revenir sur son parcours à l'occasion d'une soirée exceptionnelle «Confidences», dont la première édition s'est tenue en février 2020 avec Alain Prost. Comme le champion de Formule 1, TP se prêtera face à Michel Denisot au jeu des confessions.

Une initiative dont le sportif franco-américain - premier joueur européen à être élu MVP de la finale NBA en 2007 - s'est réjoui dans un communiqué : «Je suis très impatient à l'idée de prendre part à l'expérience. (...) La soirée s'annonce riche en émotions et j'ai hâte de pouvoir partager avec le public mon parcours atypique et mes expériences», a réagi l'athlète. «Etre à Paris pour fouler le planches de l'Olympia, c'est un immense honneur ! », poursuit celui qui est considéré comme le meilleur joueur français de l'histoire du basket.

Anecdotes inédites et échange avec le public

Interrogé par Michel Denisot, la star, qui a fait ses premiers pas en 1999 au Paris basket Racing, égrènera ses souvenirs sportifs, jusqu'à l'arrêt de sa carrière en 2019, à l'issue d'une ultime et 18e saison en NBA. Un échange qui plongera dans l'intimité d'un athlète de haut niveau, entre anecdotes inédites et vidéos, illustrant les moments clés de son parcours. Une carrière qui l'a notamment conduit à défendre les couleurs de l'équipe de France, avec un titre de champion d'Europe en 2013. Homme de défi, il partagera également son expérience de dirigeant, marquée par plusieurs projets. Parmi eux, l'ouverture en 2019 de la Parker adequat Academy, qui marie passion, étude et emploi, ou encore son rôle de président du club de basket de l'ASVEL Lyon.

Une soirée également placée sous le signe de la générosité - tous les bénéfices des ventes seront reversés à l'association Infinity Care - mais aussi de la rencontre, puisque Tony Parker répondra aux questions du public. Le match parfait.