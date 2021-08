ABBA : le groupe suédois annonce son retour par un mystérieux message

Trente-neuf ans après leur dernier album, le mythique groupe suédois semble annoncer son retour. Un mystérieux message a été posté sur ses réseaux sociaux.

«Rejoignez-nous sur abbavoyage.com». Tel est le message posté par le compte «ABBA Voyage» que le groupe Abba a repartagé sur ses différents réseaux sociaux. L'image qui accompagne le post représente quatre astres lumineux, en-dessous desquels figure une date, le 2 septembre 2021.

Le rendez-vous est donné aux fans qui sont invités à s'inscrire à une liste des diffusion pour être tenu au courant des évolutions du projet.

Un spectacle d'hologrammes

Selon le journal britannique The Sun, il s'agirait d'une tournée de spectacles mettant en scène des «ABBA-tars», à savoir des avatars holographiques de Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad et Agnetha Fältskog. Une hypothèse qui correspond aux souhaits du groupe qui en 2018, avait annoncé sa volonté de se reformer de façon numérique.

Le show aurait lieu dans un théâtre construit spécialement pour l'occasion dans l'est de Londres. Le spectacle devrait s'accompagner de la diffusion d'un film documentaire sur les membres du groupe.

De nouveaux titres dévoilés ?

ABBA pourrait aussi profiter de l'événement pour dévoiler plusieurs nouvelles chansons. Revenus en studio en 2018, les quatre suédois avaient promis la sortie de deux nouveaux titre : «I Still Have Faith In You» et «Don't Shut Me Down» mais les fans attendent toujours.