Nirvana : Devenu grand, le bébé nu de «Nevermind» qui avait attaqué le groupe pour pédopornographie débouté par la justice

Trente ans après la sortie de l'album Nevermind pour lequel il avait posé nu étant bébé, Spencer Elden avait porté plainte en août dernier pour pédopornographie auprès d’un tribunal californien. Le trentenaire américain vient d'être débouté par la justice.

Selon le magazine musical Spin, un juge a rejeté l'affaire «avec autorisation de modification». Les avocats de Spencer Elden disposent donc de 10 jours pour déposer une nouvelle plainte. Les représentant de Nirvana ont eux jusqu'au 27 janvier pour répliquer.

Ces derniers affirment que Spencer Elden a passé trois décennies à jouer de sa notoriété de «bébé Nirvana», et ajoutent que le délai pour de telles poursuites est prescrit depuis 10 ans. Selon eux, l'affirmation selon laquelle la photo montre de la pédopornographie est fallacieuse.

Mais pour l’avocate de Spencer Elden, la photographie prise alors qu’il avait quatre mois et dévoilant son appareil génital fait apparaître le bébé comme «un travailleur du sexe». En cause, sur la couverture du deuxième album du groupe, le nourrisson se dirige vers un billet de banque.

Pourtant imaginée comme une critique du capitalisme, la photographie prend donc d’après ses avocats une autre dimension. Dans le procès-verbal, ils avancent ainsi que «les accusés ont intentionnellement commercialisé la pornographie juvénile de Spencer et ont tiré parti de la nature choquante de son image pour se promouvoir eux-mêmes et leur musique à ses frais».

Dans une interview accordée à CNN, son avocate Maggie Mabie avait expliqué que le problème de cette couverture d’album est que «le point central de l’image est l’appareil génital du mineur», et donc que «c’est une image très sur-sexualisée qui constitue de la pornographie infantile.»

150 000 dollars demandés à chaque accusé

Mais pourquoi avoir porté plainte maintenant ? Selon l’avocate, Spencer Elden craignait de revoir cette photo - et ses parties génitales - circuler dans le monde entier à l’approche du trentième anniversaire de l’album, sorti en septembre 1991. «Si cette image est censurée, ce sera un signal monumental pour toutes les victimes de pédopornographie, qui sauront que leur voix est entendue et que leur vie privée est respectée», avait-t-elle ajouté.

Spencer Elden réclamait 150.000 dollars d’indemnité, soit près de 128.000 euros, à chacun des accusés. Et ils sont nombreux. Outre les membres encore vivants du groupe - Dave Grohl et Krist Novoselic - la veuve de Curt Cobain, Courtney Love, est mise en cause. Le photographe qui a pris le cliché de la discorde, Kirk Weddle, ainsi que le directeur artistique Robert Fisher et plusieurs maisons de disques ayant distribué l’album étaient également visés.

The baby featured on Nirvana's "Nevermind" album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/B51fPwbCfU pic.twitter.com/y9vL6QEhJx — New York Post (@nypost) September 25, 2016

Le trentenaire, qui a pourtant régulièrement repris la pose, habillé cette fois, au fil des anniversaires de l’album - notamment pour les 10, 20 et 25 ans de la sortie de cet opus culte – a toujours entretenu un rapport particulier avec cette photographie dont il fut la star malgré lui.

A l’époque, ses parents avaient seulement reçu une indemnité de 200 dollars, soit 170 euros pour le cliché. Ils n’avaient d’ailleurs pas signé d’autorisation de diffusion de l’image, selon l’avocat de Spencer Elden.