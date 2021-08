Kanye West, Stromae,...Les 8 albums incontournables à écouter à la rentrée

L'heure de la rentrée va bientôt sonner. Et avec elle, son lot de nouveaux albums à découvrir pour oublier la grisaille ambiante. Variété française, rock, pop, métal, rap ou électro, les mélomanes trouveront leur bonheur.

Kanye West

C'est peu dire que son nouvel album, Donda - le nom de sa mère, décédée en 2007 - était attendu, entre reports incessants, présentation publique sous forme de méga-shows, et cortège de rumeurs people sur fond de divorce avec son ex-épouse Kim Kardashian. Pour ce 10eme album, composé de pas moins de 27 titres, celui qui souhaite désormais s'appeler «Ye» a multiplié les collaborations, parfois sulfureuses, comme avec Marylin Manson, accusé de viol, Chris Brown, condamné pour violence contre Rihanna en 2009, ou encore le rappeur DaBaby et ses récents propos homophobes. Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Ariana Grande ou Lil Baby font eux-aussi partie des guests.

Comme souvent désormais, les thèmes et titres de morceaux aux références religieuses sont nombreux, tout comme la présence de Kim Kardashian. Aucun clip n'est pour l'instant disponible (celui présenté servait de support à une pubicité lors de la finale NBA, et il se pourrait, comme il l'a fait tout au long des nombreux mois qui ont précédé la sortie de l'album, que les morceaux évoluent au fil du temps.

Barbara Pravi

Avec son titre «Voilà», celle que l’on compare à Edith Piaf s’est hissée à la deuxième position du concours de l’Eurovision en mai dernier, derrière les Italiens de Måneskin. Barbara Pravi sort ce vendredi 27 août son premier album baptisé «On n’enferme pas les oiseaux», sur lequel elle travaille depuis sept ans. «J’ai construit cet album comme une histoire, chacun se fait son propre imaginaire, c'est un chemin», explique la chanteuse de 28 ans. Elle parle d’amour, de batailles «à gagner en douceur», de sa famille. Barbara Pravi poursuit sa tournée européenne jusqu’au mois de novembre 2022.

Yann Tiersen

Le Breton présentera ce vendredi 27 août l’opus «Kerber», qui se veut comme une aventure inédite entre le piano et l’électro. Une pépite née au sein de l’Eskal, studio qu’il a créé à Ouessant, île à laquelle Yann Tiersen est très attachée, et qui fait suite à l’album «Portrait» dévoilé en 2019. «Il ne s'agit pas d'un album de "dance music" et d’un virage à 180 degrés, mais plutôt d'un monde électronique magnifiquement texturé, hautement immersif et soigneusement construit dans lequel on peut pénétrer», peut-on lire dans le communiqué. Chaque morceau est intimement lié à un lieu à proximité de sa maison.

Iron Maiden

Ils ont vendu plus de 100 millions de disques et assuré quelques 2.000 concerts dans une soixantaine de pays. Le groupe mythique de heavy metal britannique Iron Maiden, toujours emmené par Bruce Dickinson, revient le 3 septembre avec un 17e album, «Senjutsu». Ce nouveau projet musical qui a été mis en image par Mark Wilkinson, a été réalisé en 2019 au studio Guillaume Tell, près de Paris. Chaque chanson a été enregistrée alors même qu’elle venait d’être écrite et répétée par les membres du groupe formé en 1975.

Daniel Auteuil

Déjà, dans son couffin, l’acteur Daniel Auteuil entendait les vocalises de ses parents, chanteurs d’opéra et d’opérette. Rien d’étonnant alors que le comédien décide, à 71 ans, de se lancer dans la musique et de sortir son tout premier album le 17 septembre, conçu par Gaëtan Roussel (ancien leader de Louise Attaque), sur lequel figurera «Si vous m’aviez connu», illustré par un clip avec Fanny Ardant. Après avoir découvert chez lui un recueil de poèmes, Daniel Auteuil a eu l’envie de prendre sa guitare et de les mettre en musique… et parfois même en plein tournage. «Toute ma vie, je me suis efforcé de poursuivre mes rêves et je n'ai plus de temps à perdre», a-t-il récemment déclaré.

Coldplay

Et de neuf pour les acolytes de Chris Martin. Après la sortie intergalactique en mai dernier de «Higher Power» que l’astronaute Thomas Pesquet a pu découvrir de l’espace, Coldplay dévoilera le 15 octobre leur nouvel album «Music of the spheres». En juillet, le groupe a mis en ligne un titre inédit intitulé «Coloratura». Les dates de la tournée mondiale devraient être prochainement annoncées.

Ed Sheeran

Son single «Bad Habits», aux sonorités électro et qui marque un virage dans sa carrière musicale, a fait un carton cet été. De bon augure pour le prochain album d’Ed Sheeran, qui sortira cet automne et s’accompagnera d’une grande tournée. Le Britannique, qui s’était éloigné des studios, a connu le deuil avec la disparition du producteur Michael Gudinski, et est devenu papa il y a peu, affirme qu’il s’agira de «l’opus de la maturité».

Stromae

Huit ans après la sortie de son album phénomène «Racine Carrée», qui comptait les tubes «Formidable», «Tous les mêmes» et «Papaoutai», le chanteur belge, de son vrai nom Paul Van Haver, aurait prévu de revenir sur le devant de la scène à l’automne. S’il a collaboré ces dernières années avec des artistes comme OrelSan, Stromae, qui a par ailleurs développé sa marque de vêtements avec sa compagne et son frère, avait choisi de prendre ses distances en 2015 après un ultime concert à Kigali au Rwanda. Burn-out et dépression sembleraient derrière lui.