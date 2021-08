La légende du reggae Lee «Scratch» Perry est décédée, le monde de la musique salue un «pionnier»

Le maître du reggae Lee «Scratch» Perry est décédé dimanche 29 août à 85 ans à l'hôpital jamaïcain Noel Holmes.

Une annonce faite sur les réseaux par le premier ministre de Jamaïque Andrew Holness. Personnage excentrique connu pour avoir poussé Bob Marley dans les studios, il a marqué l'histoire de la musique. Né en 1936 à Kendal, en Jamaïque, il gagne Kingston dans les années 1960, où il devient petite main dans des studios d'enregistrement de la capitale jamaïcaine. As des arrangements, du mixage et des boucles hypnotiques, il fonde plus tard son label «Upsetter».

«The Upsetter» («L'emmerdeur»), le «Sorcier du reggae» ou encore le «Salvador Dali du dub» figurent d'ailleurs parmi les nombreux surnoms de cette personnalité fantasque incontournable pour ses casquettes colorées et ses cheveux teints qui soufflait de la ganja sur son micro pour en chasser les mauvais esprits avant ses performances-expériences sur scène.

Figure de l'histoire du reggae, son talent sur les consoles de mixage rayonne bien au-delà touchant aussi bien le monde du hip hop et de la techno. «C'est le son de Perry et celui des DJ jamaïcains qui nous ont inspirés au début du hip-hop» a admis Afrika Bambaataa, pionnier du rap US, dans Rolling Stone.

Au fil de sa carrière, la star a notamment collaboré avec The Clash, Moby ou encore les Beastie Boys. Mike D des Beastie boys salue ainsi une «légende qui les a inspirés» quand The prodigy rendent hommage à un «rebel», un «pionnier».

We send the most love and respect we can to Lee Perry who passed today, to his family and loved ones and the many he influenced with his pioneering spirit and work. We are truly grateful to have been inspired by and collaborated with this true legend.



- Mike pic.twitter.com/cmdcnI6hHT

— Beastie Boys (@beastieboys) August 29, 2021