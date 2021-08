Roselyne Bachelot promet un soutien sur-mesure au monde de la culture

Alors que la fin de la politique du «quoi qu’il en coûte» a été annoncée, la ministre de la culture a assuré qu’un soutien sur-mesure serait déployé.

Interrogée ce matin sur France info, Roselyne Bachelot a voulu rassurer les acteurs du monde culturel. Si selon ses observations, la situation est différente selon les secteurs, elle promet une prise en charge «sur-mesure».

« Nous serons aux côtés des secteurs en difficulté», a déclaré la ministre à l'antenne et de rappeler que «les mesures générales s'adaptaient à des structures culturelles qui étaient complètement fermées», précisant que la situation avait à présent évolué. «Là, on est dans une période de reprise, dans un système où on s'adapte».

La fréquentation des cinémas impactée par le pass sanitaire

La ministre a par ailleurs reconnu que le cinéma était «le secteur le plus impacté» par l'instauration du pass sanitaire cet été. « Il y a eu, suite à l'obligation du pass sanitaire, une chute en moyenne d'environ 30% de la fréquentation dans les salles», a expliqué Roselyne Bachelot, avant d'ajouter que plusieurs films avait connu un gros succès, citant notamment le long métrage d'Alexandre Astier «Kaamelot» et ses deux millions d'entrées, ainsi que le troisième volet d'«OSS 117» et son million d'entrée.

La ministre a également rappelé que les entreprises et salariés du secteur culturel devront se conformer au pass sanitaire, rendu obligatoire pour les employés en contact avec le public, à compter de ce lundi 30 août. Une mesure qu'elle a qualifié de «temporaire» et de « sanitaire» qui, si elle ne devait pas être respectée par les employeurs, à l'issue «d'une semaine de pédagogie», les confronteraient à des «sanctions», a noté la ministre.