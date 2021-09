Eddy de Pretto dévoile deux titres inédits en duo avec Yseult

S’il cartonne avec son album «A tous les bâtards» sorti en mars dernier, Eddy de Pretto revient ce mercredi avec deux nouveaux morceaux, «Pause» et «Kiss», chantés en duo avec Yseult.

Ces deux artistes talentueux se sont rencontrés dans un studio parisien au printemps dernier. Entre eux, le courant est immédiatement passé et une belle amitié est née. «Notre façon de créer est similaire, nos voix se mélangent naturellement. Ce double titre est le résultat de notre rencontre», expliquent-ils dans un communiqué.

Eddy de Pretto et Yseult, qui partagent le même amour pour la musique, ont imaginé deux titres inédits réunis sous la forme d’un seul et unique clip, conçu comme un long plan-séquence où l’on voit les décors évoluer et les techniciens passer dans le champ.

«"Pause" est une invitation délicate à prendre soin de soi en cette période si coûteuse. Nous avons écrit un titre volontairement protecteur, sorte de «safe place musicale» où les injures de la vie, les violences de l’habitude s’estompent instantanément au contact de ce qui nous lie, notre amitié. "Kiss", quant à elle, rappelle que malgré tout le soin que nous pouvons y apporter les amours comme les amitiés peuvent se ternir avec le temps, malgré tout ce que nous pouvons y mettre dedans», précise le duo.

Eddy de Pretto sera en concert au Bataclan à Paris les 26, 27 et 28 octobre, ainsi que les 2, 3, 4, 20, 21 et 22 novembre. Il enchaînera ensuite avec une tournée des Zéniths en 2022.