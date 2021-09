ABBA : après 40 ans d'absence, le groupe revient enfin avec un nouvel album et une série de concerts

ABBA crée l’événement. Après quarante ans d’absence, le groupe suédois qui a vendu des millions de disques, a annoncé ce jeudi son grand retour avec la sortie d'un nouvel album, «Voyage», le 5 novembre prochain, et une tournée de leurs hologrammes, des «ABBA-tars».

Leur maison de disques Polydor avait pour l’occasion organisé un événement dans une tour de l'Est de Londres, retransmis sur internet dans le monde entier. Un rendez-vous que tous les fans pouvaient en effet suivre en direct sur la chaîne YouTube du groupe.

Il y a quelques jours, sur Twitter, les quatre membres d'ABBA - un acronyme confectionné avec les initiales de leurs prénoms - Anni-Frid Lyngstad, 75 ans, Agnetha Fältskog, 71 ans, Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans -, avaient remercié leur public d'avoir «patienté» et mystérieusement annoncé que «le voyage était sur le point de débuter».

Un spectacle événement en mai 2022

C’est désormais officiel : les interprètes de «Dancing Queen», «Waterloo» et «Money money money» qui ont connu un méga-succès dans les années 1970, prolongé par des albums rétrospectifs, une comédie musicale et des films, vont de nouveau faire danser la planète. Un concert digital révolutionnaire sera présenté dès le 27 mai 2022 dans une salle construite à cet effet, située dans l'Est de la capitale britannique et d’une capacité de 3.000 personnes. Ce show se composera de 22 chansons, déroulant en une heure et demie leurs tubes qui seront interprétés par des hologrammes améliorés les présentant jeunes.

We are on our way back! Thank you for waiting.#ABBAVoyage is the concert we've always wanted to perform for our fans. The journey is about to begin!





Pre-order @ABBA’s new album ‘Voyage’, out 5th November, for access to the exclusive ticket pre-sales.https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/xLh6wWL5z7 — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) September 2, 2021

«Les versions digitales d'ABBA ont été créées après des semaines et des mois de techniques de motion capture et performance avec les quatre membres du groupe et une équipe de 850 personnes d'Industrial Light & Magic, la société fondée par George Lucas, dans ce qui est le premier pas de cette entreprise dans l’industrie de la musique», a indiqué la maison de disques dans un communiqué.

«Les billets pour «ABBA Voyage» seront disponibles à partir de 10h dimanche 5 septembre pour les fans qui ont précommandé l’album sur le site officiel du groupe et leur boutique officielle française. A partir du lundi 6 septembre, un deuxième accès prioritaire sera rendu disponible pour ceux qui se sont enregistré sur abbavoyage.com. La vente générale du concert commencera à 10h le mardi 7 septembre», a-t-elle ajouté.

Des chansons inédites

En avril 2018, l'ex-groupe avait annoncé être retourné en studio pour la première fois depuis près de quatre décennies. Deux chansons avaient été enregistrées : l'une baptisée «I Still Have Faith in You» («Je crois toujours en toi») et l'autre «Don't Shut Me Down» («Ne m'arrête pas»).

Mais la promesse de sortir ces nouveaux titres - les membres d'ABBA ont depuis évoqué cinq chansons dans des interviews - n'a cessé d'être repoussée, puis la pandémie de Covid-19 est venue jouer les trouble-fête.

Ce jeudi 2 septembre, la vidéo du morceau «I Still Have Faith in You» a été dévoilée montrant des images d'archives des quatre membres. Il figurera sur l’album «Voyage» qui a été enregistré au Benny’s Studio Riksmixningsverket à Stockholm.

«Il ne faut pas laisser plus de quarante ans entre chaque album», a ironisé Björn Ulvaeus, précisant que celui à venir comprenait «un mélange de ce que (le groupe) avait fait, et un chant de Noël».

Un groupe mythique toujours au sommet

S'ils ont tous continué des carrières solo plus ou moins actives, les quatre Scandinaves avaient essentiellement mené une vie discrète depuis la séparation du groupe, qui avait suivi de peu le divorce de Fältskog et Ulvaeus et celui d'Andersson et Lyngstad.

Les quatre compères s'étaient rencontrés à la fin des années 1960 et avaient entamé un succès planétaire après leur triomphe à l'Eurovision 1974 avec leur premier tube «Waterloo».

Depuis son dernier album studio en 1981 et sa séparation en 1982, le légendaire groupe de pop aux dizaines de millions d'albums vendus n'avait plus sorti de nouveaux morceaux.

Mais la flamme ne s'est jamais vraiment éteinte : le best of du groupe («ABBA Gold») paru en 1992 est devenu un des disques les plus vendus dans le monde. La comédie musicale «Mamma Mia» et les films qui en ont été tirés ont attiré de nouveaux fans qui n'étaient pas nés lors des heures de gloire des années 1970.

Signe du statut culte du groupe, «ABBA Gold» est devenu en juillet le premier disque à rester 1.000 semaines dans les «charts» des meilleures ventes britanniques.