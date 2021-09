Johnny Depp, Charlotte Gainsbourg, «Dune»... : Tout savoir sur le 47e Festival du cinéma américain de Deauville

Les Américains vont signer leur grand retour sur les planches à l’occasion du 47e Festival du cinéma américain de Deauville, qui s’ouvre ce vendredi 3 septembre. Une édition qui s’achèvera le 12 septembre et qui aura Charlotte Gainsbourg comme présidente du jury.

Johnny Depp, star des planches

Alors qu’il se dit «boycotté» par Hollywood après ses récents déboires judiciaires, l’ex d’Amber Heard viendra présenter le film (hors compétition) «City of lies» de Brad Furman, dans lequel il incarne Russell Poole, l’homme qui a enquêté sur la disparition des rappeurs 2Pac et Notorious B.I.G.

Johnny Depp partira également à la rencontre des festivaliers, tout comme Oliver Stone, réalisateur du documentaire «JFK L’Enquête», qui plonge dans les secrets de l'assassinat de l'ancien président américain. Ces entrevues avec le public auront lieu les 4 et 5 septembre.

Charlotte Gainsbourg, présidente du jury

La chanteuse et actrice succèdera à Vanessa Paradis en tant que présidente du jury. Pour la première fois de sa vie, elle occupera ce poste et se réjouit «à l’idée de pouvoir parler de cinéma avec des personnes (qu’elle) admire et (qu’elle) respecte», comme elle l’a récemment confié au «Journal du Dimanche». «Pour mener tous les regards en cette année exceptionnelle à bien des titres, il fallait cette actrice d'envergure internationale, désormais réalisatrice («Jane par Charlotte»)», ont expliqué les organisateurs.

Elle sera entourée de la romancière Delphine de Vigan, des actrices Fatou N’Diaye et Garance Marillier, du comédien Denis Podalydès, de la cinéaste Marcia Romano, des réalisateurs Mikhaël Hers et Bertrand Bonello, et du musicien SebastiAn.

Clémence Poésy à la tête du jury de la Révélation

La comédienne qui figurait au casting de la série «En thérapie» remettra le prix Fondation Louis Roederer. Les comédiennes India Hair et Céleste Brunnquell, l’acteur Kacey Mottet Klein et le rappeur Lomepal complèteront le jury.

13 films en compétition

Parmi la soixantaine de films présentés cette année, 13 longs-métrages indépendants seront en compétition, dont certains ont déjà marqué les esprits à Cannes en juillet dernier comme «Red Rocket» de Sean Baker, sur le retour dans sa ville natale d'une star du porno déchue, et «Blue Bayou» de Justin Chon.

Vont concourir également «Down with the King» de Diego Ongaro, avec la star du hip-hop Freddie Gibbs, «John and the Hole» de Pascual Sisto, «La Proie d'une ombre» de David Bruckner, et «Pleasure» de la Suédoise Ninja Thyberg. Salué par la critique américaine, «Pig» de Michael Sarnoski sera aussi en lice. Il marquera le retour Nicolas Cage dans un rôle d'envergure. Le film raconte l’histoire d'un ancien chef cuisinier star, reclus dans les bois et à la recherche de son cochon dénicheur de truffes qui a été kidnappé. «Catch the Fair One», «The Novice», «Potato Dreams of America», «We Burn Like This» et «The Last Son» complètent la sélection.

Michael Shannon honoré

«Take Shelter», «La forme de l’eau», «Man of Steel», «A couteaux tirés», ou encore «Nocturnal Animals» font partie de sa filmographie. Le comédien Michael Shannon recevra un Deauville Talent Award.

«Le Festival de Deauville distinguera cette année la carrière exceptionnelle de cet acteur d’envergure, qui a donné un nouveau visage au cinéma indépendant américain de ces quinze dernières années, à travers une rétrospective de ses films en sa présence», a indiqué le Festival.

«Dune» dévoilé en avant-première

Alors qu’il est attendu le 15 septembre en salles en France, soit un mois avant sa sortie aux Etats-Unis, le film événement «Dune» de Denis Villeneuve avec une pléiade de stars, allant de Timothée Chalamet à Oscar Isaac, sera présenté en avant-première pour le plus grand plaisir des festivaliers. Nul doute que les places vont s’arracher pour assister à la séance.

Une fenêtre sur le cinéma français

Pour la seconde année consécutive, le festival proposera d’ouvrir «une fenêtre sur le cinéma français» avec une sélection de cinq films inédits qui s'ajoutera aux 70 longs-métrages américains. Au programme : «Les choses humaines» d’Yvan Attal, «Ogre» d’Arnaud Malherbe, «Une femme du monde» de Cécile Ducrocq, «L’amour, c’est mieux que la vie» de Claude Lelouch, «Inexorable» de Fabrice du Welz et «Guermantes» de Christophe Honoré.