Premier festival Paname bouquine : les bouquinistes s'associent à la rentrée littéraire

Faire sortir les bouquinistes de la carte postale à touristes. C'est, entre autre, l'objectif que s'est fixé le tout nouveau festival Paname bouquine, qui profite de la rentrée littéraire pour proposer ce week-end du 4 et 5 septembre de nombeuses activités et rencontres, entre découverte de ce métier si cher aux parisiens, et amour de la lecture.

Les auteurs des maisons Gallimard, Futuropolis et Ramsay (qui s'associent à l'événement, tout comme Agnès B. et Le Point Ephémère) seront donc nombreux à investir les différents quais de Seine le long desquels sont alignés les si caractéristiques échoppes vertes des bouquinistes, pour dédicacer, rencontrer et discuter avec le public. Les passants pourront ainsi se voir dresser des «portraits littéraires» et échanger, entre autres, avec les écrivains Etienne Crosnier, l'illustratrice Marie Thoisy, la formatrice pédagogique Laura Maclet, ou encore le linograveur Jean Fotzler.

Les plus de 200 bouquinistes seront bien entendus au rendez-vous, pour dévoiler tous les secrets de leur activité indissociable de la Capitale.

Chasse aux trésors, visite guidée, concerts, expositions et spectacles - les enfants ne sont pas oubliés - sont aussi au programme, comme détaillé si dessous. A noter que certaines activités nécessitent une réservation préalable sur le site.

Le programme du week-end

Samedi 4 :

Balade des Bouquinistes, avec L’Inconnue de la Seine (2 créneaux sur réservation)

Toute la journée :

-Expositions : (Quai de l’Hôtel de Ville) - Alex



Photos lives, concerts, backstages



(Quai Malaquai) - Claire



Photos d’Alexandre Morelli & Antoine Paris



- Rencontres : (Quai de l’Hôtel de Ville) - Camille



Avec l’Indeprimeuse (Édition)



(Quai de Gesvres) - Sébastien



Avec Etienne Crosnier (Écrivain)



(Quai de l’Hôtel de Ville) - Sophie



Avec Jean Fotzler (Artiste en linogravure)



A partir de 13H :



- Animations des bouquinistes : (Quai Montebello) - Françoise



Lectures à voix hautes





(Quai de l’Hôtel de Ville) - Jean-Marc



Marionnettes Lyonnaises



(Quai de Gesvres) - Miguel



Activité Littéraire pour enfants (dès 8 ans)



(Quai de Gesvres) - Miguel & Thérèse



Rencontre avec l’Illustratrice Marie Thoisy



Dimanche 5 :





Sur réservation :



-Atelier d'écriture itinérant :



à 15h Avec Laura Maclet



- Balade des bouquinistes :



Avec L’Inconnue de la Seine (2 créneaux)



Le départ se fait sur l’île St Louis



Toute la journée

- Expositions :



(Quai de l’Hôtel de Ville) - Alex



Photos lives, concerts, backstages



- Rencontres :



(Quai de l’Hôtel de Ville) - Camille



Avec l’Indéprimeuse (Édition)



(Quai de Gesvres) - Sébastien



Avec Etienne Crosnier (Écrivain)



(Quai de l’Hôtel de Ville) - Sophie



Avec Jean Fotzler (Artiste en linogravure)

A partir de 13H

- Animations des bouquinistes :



(Quai Montebello) - Françoise



Lectures à voix hautes



(Quai de l’Hôtel de Ville) - Jean-Marc



Marionnettes Lyonnaises



(Quai de Gesvres) - Miguel



Activité Littéraire pour enfants (dès 8 ans)



(Quai de Gesvres) - Miguel & Thérèse



Rencontre avec l’Illustratrice Marie Thoisy

À 21H

- Concert du groupe «Paye ton Bisou» au bar le Trumilou (84, quai de l’hôtel de ville)