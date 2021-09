«Prose Combat» : l’album culte de MC Solaar bientôt réédité

Il a définitivement marqué les années 1990. Le rappeur MC Solaar dévoilera le 24 septembre une réédition de son deuxième album, «Prose combat».

Sorti en 1994, cet opus comptait des titres devenus aujourd'hui des classiques comme «Obsolète» et «Nouveau Western», qui reprenait le sample de «Bonnie and Clyde» de Serge Gainsbourg.

Mais en raison de différends entre MC Solaar et sa maison de disques Polydor, «Prose Combat», tout comme le premier disque «Qui sème le vent récolte le tempo», avait été retiré de la vente.

La hache de guerre est enterrée

C’est donc avec une joie non dissimulée que les fans du rappeur attendent cette réédition, qui a pu voir le jour après un accord entre les deux parties. «L'absence de mes premiers albums me peinait de plus en plus. Depuis cinq-six ans, on ne me parlait même plus d'eux. Beaucoup pensaient que le premier datait de 2001… Aussi, ce qui m'a fait tilter, c'est que trois ou quatre villes ont voulu me donner une médaille pour ce que j'avais apporté à la culture, mais je ne pouvais pas leur répondre positivement, car ce que j'avais apporté n'existait pas», expliquait, en juillet dernier, MC Solaar dans une interview accordée au Parisien.

Alors que l’artiste serait en train de travailler sur un nouvel album, son troisième opus «Paradisiaque» ressortira lui aussi en physique et en streaming d’ici à la fin de l’année.